24 февраля 2024, 20:29

Власти Швейцарии оценили вероятность нападения на страну

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Правительство Швейцарии полагает, что в ближайшие месяцы риски прямого нападения на страну отсутствуют. Об этом заявила президент Виола Амхерд в беседе с Neue Zurcher Zeitung.

«Мы не ожидаем, что Швейцария в ближайшие полгода подвергнется нападению <…> В последние два года нападение на Швейцарию становится все более вероятным», - сказала она.

По словам президента, по этой причине государству нужно приготовиться к противостоянию новым угрозам.

Она также призналась, что ее беспокоит любой возможный пробел в безопасности страны.

«Армия пытается соответствующим образом расставить приоритеты в закупках», - заключила Виола Амхерд.

В Швейцарии также следят за соблюдением антироссийских санкций , это делают сотрудники Госсекретариата по экономическим вопросам (SECO). Группа появилась после обрушившейся на страну критики, связанной с «бездействием в предотвращении обхода ограничений».

Швейцария
24 февраля 2024, 21:30
Ждут по несколько дней. Огромная пробка образовалась на границе Казахстана и России
Freepik
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Примерно 300 фур застряли у пограничного контроля «Сырым» на трассе «Самара — Шымкент» на казахстанской границе с Россией. Об этом сообщил национальный оператор государства по управлению дорогами «Казавтожол» в Telegram-канале.

Примерно 300 фур застряли у пограничного контроля «Сырым» на трассе «Самара - Шымкент» на казахстанской границе с Россией. Об этом сообщил национальный оператор государства по управлению дорогами «Казавтожол» в Telegram-канале.

«В настоящее время здесь наблюдается скопление около 280 грузовых автомобилей. Водители, вынужденные ждать своей очереди несколько дней, советуют своим коллегам обходить данный пост», - сказано в публикации.

Как рассказали водители, на международных и республиканских дорогах Западно-Казахстанской области нет препятствий. Движение свободное, преград нет. Только на пункте пропуска «Сырым» на границе до сих пор наблюдают заторы.

Ранее стало известно, что протестующие фермеры Польши высыпали два вагона кукурузы на железнодорожные пути рядом с украинской границей. Массовые акции протеста фермеров проходят по всей Польше. Аграрии блокируют ведущие трассы, устраивают митинги на пограничных переходах.

Казахстан Пробки Дороги Россия Водители
24 февраля 2024, 20:48
Британию уличили в желании подкупить российских чиновников
РИА «Новости»
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Лондон пытается получить секретную информацию от российских чиновников в обмен на британское подданство и деньги. Об этом сообщила газета inews.

Правительство Великобритании предлагает подданство только тем, кому доверяет, а выплаты предпочитает единоразовые, уточнило издание.

«Британское подданство и денежные выплаты используются британскими правительственными ведомствами в определенных обстоятельствах», - указали авторы статьи.

Такие предложения якобы сделали российским чиновникам, от которых британские власти хотят получить секретную информацию. Такую тактику использовали и ранее, однако сейчас ее перестали скрывать.

Великобритания предприняла очередную попытку давления на Россию - власти Соединенного Королевства ввели новый пакет санкций , в который попали производители боеприпасов, электроники, а также компании, торгующие алмазами и нефтью.

Великобритания Россия Чиновники Деньги
24 февраля 2024, 19:33
Необразованная и недалекая. Захарова прокомментировала слова Бербок о санкциях
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала министра иностранных дел Германии Анналену Бербок «удивительно необразованной» после ее слов о санкциях. Дипломат опубликовала пост в Telegram-канале.

Бербок заявила, что никто из западных руководителей не верил, будто ограничения остановят Россию.

«Просто санкции - это важно», - сказала глава МИД Германии.

Захарова объяснила слова Бербок. Она отметила, что на Западе никто не думал, что «поворот на 360 градусов приведет к изменению курса» - просто это важно.

«Какая же удивительно необразованная и откровенно недалекая представитель Германии. И ведь она не одна, их таких в правительствах ЕС сотни и сотни», - написала дипломат.

Она напомнила о выступлении Бербок в Рио-де-Жанейро на заседании G20, когда та кричала в микрофон: «Сергей Лавров, я к Вам обращаюсь». При этом российского министра не было в зале, так как он проводил двусторонние встречи. На его месте находился заместитель. Он тщетно пытался объяснить главе МИД ФРГ, что он не Лавров, но так и не смог ее переубедить.

«Или она понимала, что незнание адресата ничего не изменит, просто это важно», - заключила Захарова.

Президент Владимир Путин ранее отметил, что Бербок враждебно настроена не только по отношению к России, но и к Германии. Трудно представить, чтобы политик такого ранга с пренебрежением относился к интересам своей страны, объяснил российский лидер.

Германия Мария Захарова Санкции Россия Запад
24 февраля 2024, 18:59
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе
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Минобороны Азербайджана проинформировало об обстреле позиций со стороны Армении. В ответ армянское оборонное ведомство назвало эти сведения недействительными и, в свою очередь, обвинило азербайджанских военных в ударе по Армении.

По информации Минобороны Азербайджана , соседняя страна атаковала азербайджанские позиции в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района в 11:45 по московскому времени. В то же время армянская сторона заявила об обстреле района Верин Шоржа в Гегаркуникской области. По данным Минобороны Армении, азербайджанские военные открыли огонь по этой территории в 11:30 по московскому времени. О пострадавших ни одна сторона не сообщила.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о подготовке Азербайджана к войне с республикой. Он назвал маловероятным возможность мирного сосуществования двух государств. Азербайджанский МИД опроверг слова Пашиняна и назвал его высказывания необоснованными.

Армения Военные Обострение в Нагорном Карабахе Азербайджан

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