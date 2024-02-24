Власти Швейцарии оценили вероятность нападения на страну

«Мы не ожидаем, что Швейцария в ближайшие полгода подвергнется нападению <…> В последние два года нападение на Швейцарию становится все более вероятным», - сказала она.

По словам президента, по этой причине государству нужно приготовиться к противостоянию новым угрозам.

Она также призналась, что ее беспокоит любой возможный пробел в безопасности страны.

«Армия пытается соответствующим образом расставить приоритеты в закупках», - заключила Виола Амхерд.

В Швейцарии также следят за соблюдением антироссийских санкций , это делают сотрудники Госсекретариата по экономическим вопросам (SECO). Группа появилась после обрушившейся на страну критики, связанной с «бездействием в предотвращении обхода ограничений».