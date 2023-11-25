Власти Северной Македонии разрешили посадку самолета Лаврова в Скопье

Входящее в состав Североатлантического альянса государство сняло на время ограничительные меры, причем без нарушения регламента Евросоюза, в котором предусмотрели исключения на такие случаи.

В прошлом году в организации председательствовала Польша. Ее представитель отказал Лаврову в участии. Последний тогда отметил, что такими методами Запад пытался похоронить ОБСЕ.

После смены председателя изменилось и отношение к делегации из России. В этом году организацию возглавил глава северомакедонского ведомства Буяр Османи.

За приезд российского министра на саммит ОБСЕ ранее выступил и глава австрийского ведомства Александер Шалленберг.

Россия получила приглашение на заседание г лав МИД ОБСЕ в Северной Македонии, которое пройдет в Скопье с 29 ноября по 1 декабря. В прошлом году российский представитель на встрече не присутствовал.