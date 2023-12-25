Власти Сербии поблагодарили российские спецслужбы за информацию о готовящихся беспорядках

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Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли во время своего выступления всего двумя словами оскорбила председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, когда обвинила ее в разжигании конфликта в секторе Газа. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я думаю, что выражу мнение многих граждан Европы, когда скажу: „нет, спасибо, фрау Геноцид“», - заявила парламентарий.

По мнению Дейли, деятельность таких «защитников демократии», как фон дер Ляйен, уже привела к жестокой войне и геноциду в секторе Газа.

Ранее выступление фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента закончилось не только аплодисментами, но собачим лаем и смехом коллег.

Глава ЕК в тот день подводила итоги шестимесячного председательства Испании в Совете Евросоюза.

Позже немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что Урсула фон дер Ляйен своими высказываниями об Украине может разрушить Евросоюз. Его возмутило ее предложение выработать альтернативную стратегию, при которой не нужно будет одобрение всех 27 стран ЕС для решения вопросов союза.