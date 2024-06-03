Политик напомнил, что на уровне Боснии и Герцеговины санкции против России не вводили. Додик рассказал о недавнем разговоре с европейскими коллегами, которые настаивали на ограничениях.

«Это значит, что санкций нет, и мы так и продолжим, хотя это весьма непростая позиция», - заверил он.

Новую волну санкций запустили в феврале 2022 года.

Российские банки отключили от SWIFT и, по информации Bloomberg, задумали ввести ограничения против отечественного аналога этой системы. Международный валютный фонд признал устойчивость экономики России, несмотря на рестрикции. По его подсчетам, резкое снижение показателей произошло лишь однажды.