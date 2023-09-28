Власти предотвратили госпереворот в Буркина-Фасо
Представители переходного правительства Буркина-Фасо заявили о предотвращении государственного переворота. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Переходное правительство информирует общественность, что силами разведки была подавлена попытка переворота 26 сентября», - сказано заявлении правительства.
Сообщается, что некоторых организаторов путча задержали, других еще разыскивают.
В августе стало известно, что Буркина-Фасо и Мали приняли решение разместить свои боевые самолеты на территории Нигера для отражения любой формы агрессии. Таким образом военные отреагировали на заявление комиссара Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС) Абделя Фатау Мусаха о том, что ЭКОВАС вторгнется в Нигер, чтобы вернуть к власти свергнутого президента Мохамеда Базума.
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