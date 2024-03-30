Власти Полтавской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

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«В Полтавской области ночь прошла неспокойно. Нашу область в очередной раз атаковали, есть несколько попаданий в инфраструктурный объект в Полтавском районе», - написал он.

Характер повреждений и тип инфраструктурного объекта Пронин не уточнил.

Ранее в субботу о повреждении некоторых инфраструктурых объектов сообщали власти подконтрольной киевскому режиму Запорожской области. Глава местной ОВА Иван Федоров заявлял, что в течение суток зафиксировали свыше 440 ударов в девяти населенных пунктах.

ВС России с осени 2022 года наносят удары высокоточным оружием по объектам военного управления и инфраструктуры на территории Украины.