Власти Польши ввели буферную зону на границе с Белоруссией
Польша ввела буферную зону на белорусской границе. Об этом сообщила телекомпания Polsat, сославшись на подписанный министром внутренних дел страны Томашем Семоняком указ.
Польша ввела буферную зону на белорусской границе. Об этом сообщила телекомпания Polsat , сославшись на подписанный министром внутренних дел страны Томашем Семоняком указ.
Ограничение на пребывание на границе начало действовать 13 июля и закончится через 90 дней. Протяженность буферной зоны составила 60 километров вдоль границы. Как отметили в МВД, она не задевает населенные пункты и пешеходные маршруты.
Запрет ввели из-за жалоб пограничников из Польши на агрессивное поведение мигрантов на границе. В военных бросаются камнями и палками. Еще 6 июня стало известно о смерти польского военнослужащего , на которого напал белорусский мигрант. Происшествие случилось в конце мая, нелегал из Белоруссии пытался незаконно перебраться в соседнюю страну. Когда польский пограничник начал его останавливать, то получил удар ножом.