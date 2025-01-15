Власти Польши попались на использовании российского газа в автобусах

«Действует эмбарго на российский газ, в декабре было введено эмбарго и на сжиженный газ. Российского газа в автобусах Варшавы нет. <…> Это неправда», - заверил он.

Семоняк заявил, что распространение информации о нарушении санкций является пиар-акцией против мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Тем не менее силовики, по его словам, проведут проверку. Его заместитель Чеслав Мрочек уточнил, что в столице используется американский и катарский газ.

Информацию о том, что общественный транспорт в Варшаве заправлялся российским газом, опубликовал сайт Wirtualna Polska. Частный перевозчик якобы продал муниципалитету автобусный парк, который ранее принадлежал попавшей под санкции компании Cryogas M&T Poland, но менее чем за доллар перешел в собственность Omne Energia. На территории транспортного предприятия находится заправочная установка, которая не вошла в закупку.

Польша инициировала введение санкций против поставок российского сжиженного нефтяного газа , который используется в том числе для заправки автомобилей. Однако агентство Reuters заявило, что ограничения имели обратный эффект.