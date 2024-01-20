По его словам, Польша не желает понимать, что начало Россией специальной военной операции на Украине вполне оправданно. И вместо того, чтобы примерить на себя роль «благоразумного посредника» благодаря своему географическому положению, польские власти выступают в качестве «англосаксонского диверсанта», пытающегося навредить РФ даже ценой унижения собственного достоинства. В последнем случае речь идет об отношениях польских властей с необандеровской Украиной.

«Как понять, что вместо того, чтобы инвестировать в мудрую дипломатию Польша предпочитает тратить сотни миллиардов на бессмысленные вооружения?» - задался вопросом Сволкень.

Он добавил, что власти продвигают абсурдные и грозящие ядерным армагеддоном идеи о необходимости «победы над Россией».

Ранее представители Польши, Румынии, Латвии и Литвы в швейцарском Давосе обсудили Россию , призывая к введению новых антироссийских санкций, исключению ее их Совета Безопасности ООН и доведению до внутреннего распада за счет нанесения стратегического военного поражения.