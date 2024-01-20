20 января 2024, 04:04

Власти Польши обвинили в желании начать «ядерный армагеддон» с Россией

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Польский политик Олаф Сволкень заявил, что власти страны отрицают факты и продвигают абсурдные и угрожающие ядерной войной с восточным соседом тезисы о необходимости «победы над Россией». Об этом он написал в статье для Myśl Polska.

По его словам, Польша не желает понимать, что начало Россией специальной военной операции на Украине вполне оправданно. И вместо того, чтобы примерить на себя роль «благоразумного посредника» благодаря своему географическому положению, польские власти выступают в качестве «англосаксонского диверсанта», пытающегося навредить РФ даже ценой унижения собственного достоинства. В последнем случае речь идет об отношениях польских властей с необандеровской Украиной.

«Как понять, что вместо того, чтобы инвестировать в мудрую дипломатию Польша предпочитает тратить сотни миллиардов на бессмысленные вооружения?» - задался вопросом Сволкень.

Он добавил, что власти продвигают абсурдные и грозящие ядерным армагеддоном идеи о необходимости «победы над Россией».

Ранее представители Польши, Румынии, Латвии и Литвы в швейцарском Давосе обсудили Россию , призывая к введению новых антироссийских санкций, исключению ее их Совета Безопасности ООН и доведению до внутреннего распада за счет нанесения стратегического военного поражения.

Ядерное оружие Россия Польша
20 января 2024, 03:06
Военные корабли Британии столкнулись в Бахрейне
Unsplash
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Два минных тральщика Военно-морских сил Великобритании столкнулись на базе в Бахрейне. Об этом сообщило издание UK Defence Journal.

По данным журналистов, корабль HMS Chiddingfold столкнулся с кораблем HMS Bangor. Информации о причинах столкновения и о пострадавших пока нет. Военные планируют провести расследование всех обстоятельств случившегося и оценить ущерб, нанесенный судам.

В прошлую пятницу, 12 января, движение «Ансар Алла» начало наносить удары по американским и британским кораблям в Красном море в ответ на бомбардировку странами объектов хуситов в Йемене. Об этом заявил член политбюро «Ансар Алла» Али аль-Кухум.

Ранее замминистра иностранных дел в правительстве «Ансар Алла» Хусейн аль-Эззи заявила, что Великобритания и США заплатят высокую цену за удары по Йемену.

США Великобритания Военные Корабли Йемен
20 января 2024, 02:47
Израиль финансировал ХАМАС для ослабления Палестины — Боррель
РИА «Новости»
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Израиль оказывал финансовую поддержку радикальному движению ХАМАС для ослабления Палестинской национальной администрации (ПНА). Обвинения против еврейского государства озвучил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, сообщило Reuters.

«ХАМАС финансировалось правительством Израиля в попытке ослабить Палестинскую администрацию, возглавляемую [Движением за освобождение Палестины] ФАТХ», - сказал он.

Политик призвал международное сообщество поддержать создание палестинского государства, несмотря на протесты Израиля. В данный момент основным приоритетом должно стать предотвращение эскалации конфликта в Красном море.

При этом Боррель отметил, что ЕС «будет отправлять корабли не для осуществления активных боевых действий, а исключительно для защиты судоходства».

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское правительство должно взять на себя управление Газой. По данным Минздрава Палестины, с 7 октября в секторе Газа погибли более 24 тысяч человек.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
20 января 2024, 02:37
Microsoft бездоказательно обвинила Россию в поддержке киберпреступников
Freepik
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Американская корпорация Microsoft сообщила, что киберпреступники получили доступ к учетным записям электронной почты ее высшего руководства. Компания опубликовала сообщение на своем сайте, в котором также бездоказательно обвинила Россию в поддержке хакеров.

В компании заявили, что команда по безопасности обнаружила «государственную атаку на наши корпоративные системы 12 января 2024 года».

«Microsoft идентифицировала субъекта угрозы как Midnight Blizzard, спонсируемую российским государством организацию, также известную как Nobelium», - сказано в сообщении.

В корпорации также отметили, что злоумышленники, начиная с конца ноября 2023 года, пытались атаковать с использованием механизма с распылением паролей, чтобы получить доступ к устаревшей непроизводственной учетной записи тестового клиента.

Затем они планировали закрепиться, чтобы в дальнейшем проникнуть в корпоративные учетные записи электронной почты руководства компании и сотрудников, отвечающих, в частности, за обеспечение кибербезопасности.

Ранее представитель компании Servicepipe Даниил Бобрышев рассказал, что хакеры в 2024 году изменили тактику проведения атак на банки России. Нападения на информационные ресурсы кредитных организаций стали одновременными.

Американская корпорация Microsoft сообщила, что киберпреступники получили доступ к учетным записям электронной почты ее высшего руководства. Компания опубликовала сообщение на своем сайте , в котором также бездоказательно обвинила Россию в поддержке хакеров.

Microsoft Преступления Россия Хакеры
20 января 2024, 02:02
Скандал из-за российского чая разразился в Латвии
РИА «Новости»
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Скандала разразился в Латвии после того, как журналисты местного телеканала LTV обнаружили в Системе электронных закупок, которую используют государственные и муниципальные учреждения, чай российского производства. Об этом сообщило в своем Telegram-канале агентство Baltnews.

Руководство телекомпании приобрело себе несколько коробок чая из Шри-Ланки через ту же систему, а после его поступления обнаружило, что напиток произвели в Санкт-Петербурге.

«Открытый тендер на право поставок продуктов питания участникам EIS выиграла компания SIA Lanekss», - уточнил канал.

Поставщику может грозить уголовная ответственность, так как именно он должен был отслеживать производителей товаров и соблюдать европейские санкции.

Ранее посольство России в Риге сообщило, что латвийские власти решили депортировать незрячую 72-летнюю пенсионерку из страны за незнание языка. Ее обязали проходить языковое тестирование, которое она не сдала. Из-за аннуляции ВНЖ женщину лишили пенсии и возможности получать медицинское обслуживание.

Скандалы Латвия Россия Продукты

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