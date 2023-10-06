Власти Одесской области сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры

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Он отметил, что воздушная тревога действовала в Одесской области три с половиной часа. Работали украинские силы противовоздушной обороны. Загорелись девять грузовиков, пожар удалось потушить. Никто не пострадал. Оперативные службы работают на месте.

«Внимание: функционирование паромной переправы временно остановлено», - добавил Кипер.

Ночью украинские СМИ со ссылкой на местные паблики в соцсетях писали, что в Измаильском районе Одессы раздалось несколько взрывов.

О последствиях на тот момент не сообщалось. Кроме того, появлялась информация о взрывах в Киеве и Николаеве. Воздушную тревогу объявляли в Николаевской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Украине части территории Херсонской и Запорожской областей.