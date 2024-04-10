Власти Одесской области сообщили о повреждении энергообъекта
Мощные взрывы в ночь на 10 апреля повредили объект энергетической инфраструктуры в Одессе. Об этом в Telegram-канале сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.
«Энергетическая инфраструктура вновь находилась под прицелом. Повреждения получил энергетический объект», - написал он.
Кипер уточнил, что также под огнем оказались объекты транспортно-логистической инфраструктуры. О каких конкретно объектах шла речь, он не рассказал.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев днем ранее сообщал, что под удар попал военный аэродром в Одессе. По его словам, с места взрыва в небо поднимался густой черный дым. Также местные жители в социальных сетях заявляли о взрыве в районе поселка Авангард, где дислоцировались, предположительно, подразделения противовоздушной обороны.