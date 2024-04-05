Власти Нью-Йорка заявили об отсутствии опасности для жителей после землетрясения
После землетрясения магнитудой 5,1 в штате Нью-Джерси власти не выявили каких-либо повреждений, угрожающих жизни людей. Об этом сообщила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.
По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки магнитудой 5,1 балла зафиксировали днем в штате Нью-Джерси.
Изначально рядом с Нью-Йорком отметили магнитуду землетрясения в 5,5, позже она снизилась до отметки в 5,1.
Очаг подземных толчков расположен на глубине 10 километров.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила об информировании президента США Джо Байдена о землетрясении. Она уточнила, что американскому лидеру докладывает обстановку его команда, отслеживающая потенциальные последствия стихийного бедствия.