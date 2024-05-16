Власти Новой Зеландии расширили список санкций против России

«Министр иностранных дел Уинстон Питерс сегодня объявил о дальнейших санкциях в отношении 28 физических и 14 юридических лиц», - сказано в публикации.

Пакет санкционных ограничений Новой Зеландии нацелен на физические и юридические лица, которые якобы причастны к отправке оружия из Северной Кореи и Ирана в Россию. Также новые рестрикции ввели против тех, кто способствует якобы «принудительному переселению украинских детей в Россию».

Ранее во Франции и Нидерландах предложили Евросоюзу ввести ограничения против банков , которые позволяют российским организациям платить за товары и технологии, связанные с оборонной отраслью. Европейские чиновники выразили мнение, что некоторые регуляторы помогают РФ с экспортом технологий «двойного назначения».