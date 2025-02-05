Власти Никарагуа решили покинуть ФАО и закрыть ее представительства в стране

После обнародования доклада о состоянии продовольственной безопасности в мире в 2024 году Никарагуа обвинило организацию в злонамеренной публикации неподтвержденных данных в политических целях. Все представительства и офисы ФАО в стране закроют.

«Позиция ФАО неприемлема, недопустима и неуважительна», - подчеркнул министр иностранных дел Вальдрак Йенчке.

В тексте заявления правительства Никарагуа отметило, что отчет ФАО содержит ложную информацию и не является объективным.

«Данные о Никарагуа не авторизованы, не согласованы с нашими учреждениями и не подтверждены правительством Республики Никарагуа», - объяснили в документе на имя генерального директора ФАО Цюй Дунъюя.

Ранее США покинули стразу несколько международных структур. После прихода к власти президента Дональда Трампа они вышли из Совета ООН по правам человека, а также из Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР).