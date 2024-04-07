07 апреля 2024, 00:53

Власти Никарагуа разорвали дипломатические отношения с Эквадором

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Правительство Никарагуа окончательно разорвало все дипломатические отношения с Эквадором. Причиной послужило нападение на посольство Мексики в Кито. Заявление властей опубликовало издание El 19 Digital.

В заявлении указано, что Никарагуа осуждает действия Эквадора и разрывает все отношения с правительством страны.

«В то же время мы еще раз выражаем наше теплое и последовательное уважение к любимому эквадорскому народу, который переживает времена немыслимой жестокости, и снова подтверждаем нашу приверженность международному праву и конвенциям», - сказано в сообщении для СМИ.

Эквадорская полиция взяла штурмом посольство Мексики в Кито и задержала укрывавшегося там бывшего вице-президента Хорхе Гласа. Предложение Мексики о предоставлении ему убежища власти Эквадора сочли незаконным.

Мексика Отношения Международные отношения Полиция Эквадор
07 апреля 2024, 00:55
Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Йемене
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило о получении данных  о нападении на судно в 60 морских милях (111,1 километра) к юго-западу от йеменского порта Ходейда. Об этом ведомство сообщило в соцсети Х.

«Капитан судна сообщил о двух ракетах вблизи судна», - сказано в публикации.

Представители управления объяснили, что первую ракету перехватили силами коалиции, а вторая упала в воду на расстоянии. Никто из членов экипажа не пострадал, случившееся классифицировали как атаку. UKMTO призвало суда аккуратнее проходить в этой местности и уведомлять о «любой подозрительной активности».

Ранее мятежное движение «Ансар Аллах» атаковало израильское судно Pacific 01 и американский эсминец в Красном море. Также три водных транспорта США и Израиля обстреливали в Индийском океане. При атаке боевики использовали противокорабельные ракеты.

США Великобритания Израиль Ракеты Суд Йемен
07 апреля 2024, 00:07
Власти Молдавии похоронили шансы на сотрудничество с Россией
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» (ПДС) похоронила шансы на политическое и экономическое сотрудничество с Россией. В будущем сложившуюся ситуацию придется исправлять, заявил в Telegram-канале оппозиционный политик Илан Шор.

Оппозиционер опубликовал пост в честь 32-й годовщины установления дипломатических отношений между Молдавией и Россией, Шор считает это важным моментом в истории.

«Был создан задел для дальнейшего политического и экономического сотрудничества, которое нынешняя власть, впрочем, успешно похоронила», - написал Шор.

Политик считает, что будущее Молдавии не в Евросоюзе и не в НАТО, а в продуктивном сотрудничестве с Россией, СНГ и ЕАЭС. Шор отметил, что ПСД продолжит сжигать мосты с Россией, и оппозиции в будущем придется из восстанавливать и делать еще «прочнее и надежнее».

Власти Молдавии не видят предпосылок для улучшения отношений с Россией, пока продолжается российско-украинский конфликт. Парламент республики намерен продолжить денонсирование соглашений с СНГ.

Отношения Молдавия Россия Евросоюз НАТО
06 апреля 2024, 23:04
«Немного боюсь умирать». Девушке из Нидерландов врачи одобрили эвтаназию из-за депрессии
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Нидерландов решила свести счеты с жизнью из-за непрекращающейся депрессии с помощью эвтаназии. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По словам психиатра 28-летней Зорайи тер Бик, ее состояние никогда не улучшится.

«Мы больше ничего не можем сделать, лучше ей никогда не станет, - заявил врач, наблюдавший пациентку в течение многих лет.

Девушка живет в небольшом городке недалеко от границы с Германией со своим парнем и двумя кошками. Она физически здорова, но несмотря на это планирует покончить с собой из-за депрессии, аутизма и пограничного расстройства личности.

«Я немного боюсь умирать, потому что это абсолютная неизвестность. Мы действительно не знаем, что будет дальше - или там вообще ничего нет? Это-то и пугает», - подчеркнула она.

Нидерланды в 2001 году стали первой страной в мире, легализовавшей эвтаназию. Сейчас по меньшей мере восемь стран приняли аналогичное решение.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что люди имеют право на добровольный уход из жизни , если страдают неизлечимой болезнью, приносящей им нестерпимые мучения.

Болезни Врачи Нидерланды Депрессия
06 апреля 2024, 22:45
Машина протаранила толпу демонстрантов в Тель-Авиве
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Машина протаранила толпу протестующих в Тель-Авиве, пострадали два человека. Об этом сообщило РИА «Новости» в Telegram-канале.

Тысячи активистов собрались в центре города спустя полгода с атаки ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года. Манифестанты требовали проведения досрочных выборов и незамедлительного освобождения заложников, которых до сих пор удерживают в Газе.

Как сообщило агентство, на момент окончания акции протеста в Тель-Авиве автомобиль протаранил толпу демонстрантов. В итоге одна женщина попала в больницу, еще два человека получили легкие травмы.

Водитель автомобиля не стал останавливаться после столкновения с людьми. Машину остановили полицейские через несколько минут после ЧП.

Митинг проходил рядом с правительственными зданиями, где находится штаб оборонительного ведомства страны. На месте событий дежурили врачи и полицейские. Правоохранители перекрыли движение в центре города и поставили ограждения.

В декабре 2023 года стало известно, что две россиянки из Израиля, которых освободили из плена ХАМАС, выступили на акции протеста в Тель-Авиве. Митинг устраивали в поддержку близких и семей заложников.

Израиль Протесты Машины Митинги

Новости по теме