Власти Мурманской области перевезут 55 мигрантов к единственному работающему КПП с Финляндией

«55 иностранных граждан будут перевезены оттуда к единственному в России открытому КПП с Финляндией - МАПП „Лотта“ в Кольском районе», - заявил глава региона.

Еще около 200 иностранных граждан отправили на автобусах в Петербург, так как они решили остаться в России. Все необходимые документы и разрешения у них имеются.

Губернатор подчеркнул, что власти приняли меры вместе с правоохранителями, ситуация полностью под контролем.

Ранее финские власти сообщили об ограничении подачи заявок об убежище в аэропорту Хельсинки, если российские власти «не перестанут пропускать мигрантов» из таких стран, как Сирия, Ирак и Йемен без документов через границу. В Финляндии заявили, что Россия использует беженцев якобы для оказания давления на страну.