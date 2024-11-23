Власти Молдавии выступили с обвинением в адрес США

Санкции со стороны США и других западных стран значительно ухудшили денежные переводы для граждан Молдавии. Об этом в эфире телеканала « Эксклюзив ТВ » заявил премьер-министр республики Дорин Речан.

По его словам, Молдавия ищет возможность возобновить их.

«Мы находимся в поиске возможностей, чтобы живущие в России граждане могли прислать в Молдавию деньги. И наоборот, чтобы живущие в республике могли отсылать деньги в Россию», - сказал премьер.

Речан отметил, что санкционная политика Запада навредила нескольким сотням тысяч молдавских мигрантов в России. Он напомнил, что решение об ограничении переводов принимал Запад, а не Молдавия.

В начале ноября победу на выборах в Молдавии одержала Майя Санду, выступающая за санкции против России , евроинтеграцию и ужесточение контроля над СМИ на территории страны.