23 ноября 2024, 07:21

Власти Молдавии выступили с обвинением в адрес США

РИА «Новости»
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Санкции со стороны США и других западных стран значительно ухудшили денежные переводы для граждан Молдавии. Об этом в эфире телеканала «Эксклюзив ТВ» заявил премьер-министр республики Дорин Речан.

Санкции со стороны США и других западных стран значительно ухудшили денежные переводы для граждан Молдавии. Об этом в эфире телеканала « Эксклюзив ТВ » заявил премьер-министр республики Дорин Речан.

По его словам, Молдавия ищет возможность возобновить их.

«Мы находимся в поиске возможностей, чтобы живущие в России граждане могли прислать в Молдавию деньги. И наоборот, чтобы живущие в республике могли отсылать деньги в Россию», - сказал премьер.

Речан отметил, что санкционная политика Запада навредила нескольким сотням тысяч молдавских мигрантов в России. Он напомнил, что решение об ограничении переводов принимал Запад, а не Молдавия.

В начале ноября победу на выборах в Молдавии одержала Майя Санду, выступающая за санкции против России , евроинтеграцию и ужесточение контроля над СМИ на территории страны.

США Молдавия Санкции Россия
23 ноября 2024, 05:34
«Я муж Джо». Байден снова оговорился
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, но теперь на торжественном ужине в Белом доме, когда приветствовал гостей и представился «своим мужем». Об этом сообщило РИА «Новости».

Трансляцию вели на сайте Белого дома.

«Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», - заявил глава государства, приветствуя гостей ужина.

Американскому лидеру на днях исполнилось 82 года. Кроме того, он начинал свои выступления, представляясь еще и «мужем Джилл Байден».

В начале сентября Байден был с визитом в штате Висконсин. Во время своей речи о борьбе за открытие в стране производства компьютерных чипов он перепутал КНДР с Южной Кореей.

На летнем саммите НАТО президент США в ходе выступления перед союзниками обвинил российского лидера Владимира Путина, что он хочет уничтожить культуру Урана , но потом поправился, что имел в виду Украину.

Кроме того, во время одного из интервью Байден назвал себя чернокожей женщиной.

США Белый дом в США Вашингтон Джо Байден
23 ноября 2024, 00:03
«Это другое». В ФРГ высказались об ордерах МУС на Путина и Нетаньяху
РИА «Новости»
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В Германии призвали не сравнивать ордера Международного уголовного суда, выданные на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина. Об этом официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер заявил на пресс-конференции кабмина, сообщило РИА «Новости».

«Хотел бы еще раз подчеркнуть по этому сравнению [Нетаньяху] с Путиным: в том случае это совершенно другое, потому что в России в отличие от Израиля нет функционирующей системы юстиции», - сказал он.

Вагнер заявил, что Израиль оказался жертвой нападения со стороны движения ХАМАС, а Россия якобы «напала на страну в нарушение международного права».

МУС выдал ордер на арест израильского премьера в связи с конфликтом в секторе Газа. Нетаньяху обвинили в совершении преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с октября прошлого года по май 2024 года.

Ордер на арест российского лидера выдала досудебная палата МУС весной 2022 года. При этом в России юрисдикцию этого суда не признают, а его решения считают ничтожными.

Германия Израиль Европа Россия Владимир Путин Аресты Биньямин Нетаньяху
22 ноября 2024, 21:37
Не Макрон или Стармер. Следующим собеседником Путина снова станет Шольц?
Global Look Press
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что завершение СВО зависит от того, «кто первым даст заднюю» на фоне ядерного ультиматума. С президентом России Владимиром Путиным уже связывался немецкий канцлер Олаф Шольц. Политолог Вадим Сипров на стриме 360.ru допустил, что он еще раз обратится к российскому лидеру.

Канцлер ФРГ, напомнил он, разговаривал с президентом России до удара новейшей баллистической ракетой «Орешник» по заводу в Днепропетровске.

«Но удар был прогнозируемым. Полагаю, Шольц рассчитывал на то, что такой удар состоится», - предположил Сипров.

Он также оценил «Оперативный план Германии», о котором писала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Подобный документ, сказал политолог, появился неслучайно, не вчера и не после ударов по Южмашу в Днепропетровске.

«В том, что эти планы сейчас стали озвучивать, на мой взгляд, принципиальный момент. Такие документы готовят Генштабы всех более или менее серьезных в военном отношении держав и держат до наступления соответствующего момента», - пояснил Сипров.

Говоря о том, кто следующим позвонит президенту России, собеседник 360.ru допустил, что беседовать Путин снова будет с Шольцем.

«Насколько он самостоятелен, вопрос большой, но, естественно, это будет не Макрон, в большей степени зависимый от Лондона, чем Шольц, и не Кир Стармер», - заключил политолог.

Международные отношения Владимир Путин Олаф Шольц Баллистическая ракета «Орешник»
22 ноября 2024, 21:12
Хуситы заявили об ударе по Израилю гиперзвуковой ракетой
Pixabay
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Гиперзвуковую ракету «Палестина-2» использовали участники йеменского движения «Ансар Аллах» для удара по авиабазе «Неватим» на севере Израиля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель военной группировки Яхья Сариа.

Он уточнил, что запущенный в сторону Израиля снаряд успешно достиг поставленной цели.

Армия обороны Израиля уточнила, что запущенную со стороны Йемена ракету силы военно-воздушной обороны перехватили со стороны Мертвого моря еще до пересечения границы страны.

В минувшее воскресенье, 17 ноября, представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа объявил, что запущенные беспилотники успешно поразили все цели в районе города Эйлат на юге Израиля. Когда именно произошла атака он не уточнил.

Израиль Ракеты Йемен

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