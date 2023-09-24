Власти Молдавии раскритиковали за отказ признать долг «Газпрому»

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«На меня могут обижаться или не обижаться, но это мое мнение. Мы сейчас в серьезном обществе бизнеса выглядим, в определенной степени, как шулеры, которые наделали долгов, а потом что-то нашли и заявляем, что мы не будем платить», - сказал он.

Муравский отметил, что властям следовало бы начать переговоры с компанией, а не «становиться в позу».

«Газпром» считает, что молдавская сторона должна 709 миллионов долларов. Сам долг равен 433 миллионам, остальное - пеня из-за просрочек платежей. Власти Молдавии сочли необоснованными долги перед «Газпромом», правительство согласилось выплатить только 8,6 миллиона долларов. Российская компания категорически не согласилась с этим.

Молдавии посоветовали воздержаться от политизации двусторонних отношений в энергетической сфере. Стране напомнили, что «Газпром» является надежным поставщиком энергоресурсов.

Ранее Молдавии предрекли тяжелую зиму без российского газа. Прекращение транзита через территорию Украины повлечет за собой повышение стоимости электроэнергии.