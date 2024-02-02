Власти Молдавии призвали Россию не открывать избирательные участки в Приднестровье

Депутат признал, что власти Молдавии не могут запретить иностранным гражданам голосовать на территории посольства своих стран.

«Мы призываем воздержаться от открытия участков на левом берегу Днестра. Иначе мы можем что-то сделать, если участки по выборам президента России будут открыты в Приднестровском регионе без согласия властей Молдавии», - сказал Гросу.

Политик не озвучил конкретные меры, но предположил, что власти Молдавии могут не допустить в страну людей, которые будут заниматься организацией выборов.

В Приднестровье проживают более 200 тысяч российских граждан. На прошлых выборах президента России в 2018 году в Молдавии работали 27 избирательных участков, причем 24 из них - на территории неподконтрольной Киеву ПМР.

В январе Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о подготовке терактов и диверсий на военных объектах республики. По информации ведомства, иностранные специалисты готовят группы диверсантов в Молдавии. Большая часть боевиков прибыла с территории Украины и имеет военный опыт.