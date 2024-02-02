02 февраля 2024, 03:16

Власти Молдавии призвали Россию не открывать избирательные участки в Приднестровье

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Молдавия призвала Россию не открывать в Приднестровье избирательные участки на выборах президента. В противном случае Кишинев пригрозил ответными мерами. Об этом заявил спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу в эфире канала Jurnal TV.

Депутат признал, что власти Молдавии не могут запретить иностранным гражданам голосовать на территории посольства своих стран.

«Мы призываем воздержаться от открытия участков на левом берегу Днестра. Иначе мы можем что-то сделать, если участки по выборам президента России будут открыты в Приднестровском регионе без согласия властей Молдавии», - сказал Гросу.

Политик не озвучил конкретные меры, но предположил, что власти Молдавии могут не допустить в страну людей, которые будут заниматься организацией выборов.

В Приднестровье проживают более 200 тысяч российских граждан. На прошлых выборах президента России в 2018 году в Молдавии работали 27 избирательных участков, причем 24 из них - на территории неподконтрольной Киеву ПМР.

В январе Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о подготовке терактов и диверсий на военных объектах республики. По информации ведомства, иностранные специалисты готовят группы диверсантов в Молдавии. Большая часть боевиков прибыла с территории Украины и имеет военный опыт.

Молдавия Международные отношения Россия Приднестровье Выборы
02 февраля 2024, 02:35
Россиянина арестовали за нападение на церковь в Стамбуле
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Суд Стамбула арестовал 25 человек, задержанных за стрельбу в католическом костеле. Среди них один россиянин. Об этом сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч в социальной сети X.

«В отношении 25 подозреваемых, в том числе Давида Тандуева (гражданин России), подозреваемых в членстве в ИГ* и том, что они стреляли в нашего гражданина, выдан ордер на арест по обвинениям в членстве в террористической группировке и умышленном убийстве», - написал Тунч.

По словам министра, еще девять подозреваемых отпущены на свободу под судебный контроль.

По турецким законам обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы за участие в террористической организации и до пожизненного заключения за убийство.

В воскресенье, 28 января, вооруженные мужчины в балаклавах ворвались в католический костел в стамбульском районе Сарыер и открыли огонь по находившимся в храме людям. В результате нападения один из прихожан погиб.

Позже министр внутренних дел Турции Али Еликая заявил, что нападавшие на церковь связаны с ИГИЛ *. По этому делу полицейские задержали 47 человек, среди которых двое иностранцев. По словам министра, один из них россиянин, другой - уроженец Таджикистана.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - запрещенная в России террористическая организация.

Турция Убийства Суд Терроризм Преступления Россия Полиция Стамбул Католическая церковь
02 февраля 2024, 02:04
Дело о якобы залетевшей из России ракете завели в Польше
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Польская прокуратура возбудила уголовное дело о прилетевшем со стороны границы с Украиной неопознанном летающем объекте. Об этом сообщил представитель Окружной прокуратуры Варшавы Шимон Банна. Его процитировало Polskie Radio 24.

«Военный отдел районной прокуратуры Люблина начал расследование нарушения воздушного пространства Польши неопознанным летающим объектом», - сказал Банна.

По словам правоохранителя, такое решение приняли в связи с угрозой жизни для населения Польши путем взрыва опасных веществ, находящихся военной крылатой ракете. Он добавил, что ее выпустили со стороны иностранного государства.

Неопознанный объект вошел в воздушное пространство Польши утром 29 декабря. Военные страны подняли в небо самолеты для его перехвата, но не успели сбить.

Позже временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что российская сторона не будет давать объяснений по поводу залетевшей в воздушное пространство Польши ракеты, пока не появятся конкретные доказательства.

Ракеты Россия Польша
02 февраля 2024, 01:36
«Плохая идея». В США предупредили о мести России за конфискацию валютных резервов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Конфискация российских золотовалютных резервов станет вызовом для всей финансовой системы Запада, так как снизит к ней доверие во всем мире. Об этом заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative.

По его словам, конфискация российских активов - это «плохая идея».

«На практике Москва <…> отомстит конфискацией американских и европейских активов», - предупредил эксперт.

Таким образом, США и их союзники лишатся вложений на территории России. При этом западная финансовая система покажется себя ненадежной и подтолкнет многие страны искать альтернативы.

Бэндоу также заявил, что Москва имеет полное право требовать компенсацию за расширение НАТО, которое осуществлялось вопреки международным соглашениям. Эксперт добавил, что Запад «разозлил» и «предал» Россию.

Ранее экономист и политический аналитик Валерий Корнеев заявил, что конфискация российских активов приведет к краху глобальной финансовой системы.

США Санкции Россия Запад НАТО Москва
02 февраля 2024, 01:33
Анестезиолог уснул во время операции и потерял штаны
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Врач-анестезиолог заснул во время хирургической операции в одной из больниц Великобритании, причем так крепко, что даже не заметил упавших с него штанов. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

Речь идет о 61-летнем докторе Томасе Хербсте, задремавшем вскоре после введения наркоза пациенту. Сон оказался настолько крепким, что коллеги с трудом его разбудили.

После пробуждения врач выпил чашку кофе и заявил, что готов продолжить работу. При этом после операции очевидцы увидели, что у него упали штаны, а Хербст в тот момент этого даже не заметил.

На медицинском трибунале врач сначала отрицал, что уснул. Потом согласился с тем, что «закрыл глаза» и «немного похрапывал», но в итоге признался, что за день до операции заполнял налоговую декларацию, поэтому был сильно измотан.

Это не первый случай, когда Хербст засыпал на работе. В 2020 году его даже заменили на операции другим анестезиологом, потому что так и не разбудили.

Медицинский трибунал на полгода отстранил врача от работы.

Великобритания Больницы Врачи Работа

Новости по теме