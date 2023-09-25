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Мировое заключение предполагает списание «Газпромом» всех долгов «Молдовагаза». Взамен молдавские власти обещают не подавать никаких исков в связи с сокращением поставок. Кроме этого компания заплатит «Газпрому» около 153,5 миллиона долларов в качестве компенсации за «отклонения от тарифа».

В «Газпроме» подтвердили изданию, что такой проект поступил в молдавскую компанию. Но там не уточнили, будут ли они рассматривать этот вариант мирового соглашения.

Российская компания требует от «Молдовагаза» более 700 миллионов долларов долга. Премьер Молдовы Дорин Речан назвал эту сумму необоснованной. Республика признает из них только 8,6 миллиона. В своем выступлении Речан также заявил, страна продолжила закупку газа по более низким ценам, потому запасов голубого топлива «хватит на всю зиму».