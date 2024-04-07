Власти Молдавии похоронили шансы на сотрудничество с Россией

Жительница Нидерландов решила свести счеты с жизнью из-за непрекращающейся депрессии с помощью эвтаназии. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По словам психиатра 28-летней Зорайи тер Бик, ее состояние никогда не улучшится.

«Мы больше ничего не можем сделать, лучше ей никогда не станет, - заявил врач, наблюдавший пациентку в течение многих лет.

Девушка живет в небольшом городке недалеко от границы с Германией со своим парнем и двумя кошками. Она физически здорова, но несмотря на это планирует покончить с собой из-за депрессии, аутизма и пограничного расстройства личности.

«Я немного боюсь умирать, потому что это абсолютная неизвестность. Мы действительно не знаем, что будет дальше - или там вообще ничего нет? Это-то и пугает», - подчеркнула она.

Нидерланды в 2001 году стали первой страной в мире, легализовавшей эвтаназию. Сейчас по меньшей мере восемь стран приняли аналогичное решение.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что люди имеют право на добровольный уход из жизни , если страдают неизлечимой болезнью, приносящей им нестерпимые мучения.