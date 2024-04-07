Власти Молдавии похоронили шансы на сотрудничество с Россией
Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» (ПДС) похоронила шансы на политическое и экономическое сотрудничество с Россией. В будущем сложившуюся ситуацию придется исправлять, заявил в Telegram-канале оппозиционный политик Илан Шор.
Оппозиционер опубликовал пост в честь 32-й годовщины установления дипломатических отношений между Молдавией и Россией, Шор считает это важным моментом в истории.
«Был создан задел для дальнейшего политического и экономического сотрудничества, которое нынешняя власть, впрочем, успешно похоронила», - написал Шор.
Политик считает, что будущее Молдавии не в Евросоюзе и не в НАТО, а в продуктивном сотрудничестве с Россией, СНГ и ЕАЭС. Шор отметил, что ПСД продолжит сжигать мосты с Россией, и оппозиции в будущем придется из восстанавливать и делать еще «прочнее и надежнее».
Власти Молдавии не видят предпосылок для улучшения отношений с Россией, пока продолжается российско-украинский конфликт. Парламент республики намерен продолжить денонсирование соглашений с СНГ.