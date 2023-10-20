Власти Мальты подтвердили проведение международной встречи по Украине
Очередная международная встреча по инициативе «Формула мира», посвященная помощи Украине, пройдет на Мальте. Министерство иностранных, европейских дел и торговли объявило об этом на своем сайте.
«Министерству <…> было легко ответить „да“, когда к нему обратился офис президента Украины относительно возможности проведения Мальтой следующего раунда переговоров», - объявил в МИД.
Встреча пройдет 28 и 29 октября. Июньские переговоры по инициативе «Формула мира» состоялись в Дании, августовские - в Саудовской Аравии. МИД Мальты заявил, что продолжит поддерживать Украину как на международном уровне вместе с другими странами Европы, так и на двусторонней основе.
Издание «Европейская правда» сообщало, что международная встреча по Украине может пройти на Мальте в конце октября. В ней примут участие советники по нацбезопасности и политические советники.
Европа устала помогать Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, западные страны продолжили ее поддерживать, убеждая себя в возможной победе.