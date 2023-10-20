Власти Мальты подтвердили проведение международной встречи по Украине

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«Министерству <…> было легко ответить „да“, когда к нему обратился офис президента Украины относительно возможности проведения Мальтой следующего раунда переговоров», - объявил в МИД.

Встреча пройдет 28 и 29 октября. Июньские переговоры по инициативе «Формула мира» состоялись в Дании, августовские - в Саудовской Аравии. МИД Мальты заявил, что продолжит поддерживать Украину как на международном уровне вместе с другими странами Европы, так и на двусторонней основе.

Издание «Европейская правда» сообщало, что международная встреча по Украине может пройти на Мальте в конце октября. В ней примут участие советники по нацбезопасности и политические советники.

Европа устала помогать Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, западные страны продолжили ее поддерживать, убеждая себя в возможной победе.