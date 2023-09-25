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В Латвии за размещение на автомобиле наклейки «Я - русский» могут ввести наказание в виде штрафа. Об этом сообщила полиция страны в соцсети X (бывший Twitter).

«Государственная полиция при обнаружении транспортных средств, покрытых такими надписями, немедленно потребует от владельцев их убрать, а также разъяснит цель и мотивацию размещения такой надписи», - указали в ведомстве.

Также там отметили, что автовладельцев с такими надписями могут привлечь к административной ответственности.

На прошлой неделе СМИ Латвии сообщили, что из страны должны будут выехать свыше 3,6 тысячи граждан России, которые не сдали э кзамен по латышскому языку.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев ранее заявил, что русофобия стремительно распространяется в Европе, особенно сильно это наблюдается в странах Прибалтики. В качестве примера он привел приказ властей Латвии уничтожить в библиотеках бывших русских школ все книги на русском языке.

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