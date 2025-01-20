Власти Латвии задумали запретить россиянам управлять критической инфраструктурой

По задумке министерства, ограничение распространится как на физлиц из России и Белоруссии, так и на связанных с ними юрлиц. Им закроют доступ к информации и технологическому оборудованию, которые имеют значение для критической инфраструктуры. Исключения сделают только при получении специального разрешения от Службы государственной безопасности Латвии.

Закон еще не принят. Сначала проект рассмотрит правительство, затем парламент.

Ранее власти Латвии ограничили изучение русского языка в школах, но это не помешало большой части населения говорить на нем. Профессор Василий Свистунов сообщил, что за многие годы жизни в республике латышский язык ему не понадобился.