20 января 2025, 01:13

Власти Латвии задумали запретить россиянам управлять критической инфраструктурой

РИА «Новости»
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Министерство внутренних дел Латвии подготовило поправки к закону о национальной безопасности, благодаря которым россияне и белорусы не смогут работать в организациях по управлению объектами критической инфраструктуры. Об этом сообщило издание Delfi.

По задумке министерства, ограничение распространится как на физлиц из России и Белоруссии, так и на связанных с ними юрлиц. Им закроют доступ к информации и технологическому оборудованию, которые имеют значение для критической инфраструктуры. Исключения сделают только при получении специального разрешения от Службы государственной безопасности Латвии.

Закон еще не принят. Сначала проект рассмотрит правительство, затем парламент.

Ранее власти Латвии ограничили изучение русского языка в школах, но это не помешало большой части населения говорить на нем. Профессор Василий Свистунов сообщил, что за многие годы жизни в республике латышский язык ему не понадобился.

Латвия Международные отношения Санкции
20 января 2025, 02:17
«Занавес опустится». Трамп пообещал завершить период упадка в США
РИА «Новости»
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Избранный президент США Дональд Трамп накануне своей инаугурации заявил, что после его возвращения в Белый дом в стране завершится «четырехлетний период упадка». Об этом политик заявил во время выступления перед сторонниками на митинге в Вашингтоне.

«Завтра в полдень занавес опустится на долгие четыре года американского упадка, и мы начнем совершенно новый день силы, процветания, достоинства и гордости для нашей страны», - отметил он.

Трамп вступит в должность президента Соединенных Штатов 20 января. Политик успел поделился неоднозначными заявлениями, в том числе о завершении конфликта на Украине, покупке Гренландии и присоединении Канады.

Он также заявлял о возможной встрече с российским президентом Владимиром Путиным. В беседе с 360.ru историк Владимир Можегов предположил, что лидеры России и США действительно могут встретиться , но на определенных договоренностях.

США Вашингтон Дональд Трамп Россия Владимир Путин
20 января 2025, 00:45
Боевики ХАМАС вручили «подарки» освобожденным заложницам
Freepik
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Представители палестинского движения ХАМАС во время освобождения трех заложниц в секторе Газа вручили им пакеты с «подарками». Об этом сообщила The Jerusalem Post.

Пленницы получили бумажные пакеты с символикой боевого крыла ХАМАС, в которых были «подарки и сувениры», в том числе открытки с видами Газы. Помимо этого, им передали «сертификаты об освобождении» с текстом на арабском языке и на иврите.

ХАМАС передал трех заложниц в возрасте от 24 до 31 года представителям Международного комитета Красного Креста. После этого израильская сторона подтвердила прекращение огня в секторе Газа.

Израиль и ХАМАС достигли перемирия через 15 месяцев военных действий. Прекращение огня планировалось ввести в 08:30, но перенесли из-за того, что со стороны Палестины задержали предоставление списка заложников. Теперь в Израиле должны будут освободить 90 палестинок.

Израиль Газ Боевики Конфликт Израиля и Палестины
20 января 2025, 00:17
«Он вернулся». Time снова поместил Трампа на обложку
РИА «Новости»
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Американский журнал Time анонсировал свой новый номер с фото избранного президента США Дональда Трампа, который в Белом доме сметает со стола документы. Издание опубликовало снимок республиканца на своей обложке.

Ее автором является художник Тим О’Брайен, который изобразил Трампа в Овальном кабинете Белого дома. Политик с суровым выражением лица скидывает с поверхности стола документы. Вместе с ними в воздух взлетели черный телефон и солнечные очки, которые напоминают те, в которых часто появлялся на публике его предшественник Джо Байден. На обложке написано: «Он вернулся».

В декабре журнал Time признал Трампа человеком года. Этот титул с 1927 года достается человеку, оказавшему за последнее время наибольшее влияние на мир. Летом 2024 года издание поместило на обложку действующего президента Джо Байдена.

Фото Дональд Трамп Джо Байден
19 января 2025, 23:07
Пожилые женщины заполнили тюрьмы в Японии
Unsplash
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Пожилые женщины в Японии стали сами отправляться в тюрьмы, чтобы выжить. Об этом сообщил телеканал CNN.

По словам сотрудников женской тюрьмы Тотиги, к ним приходят люди, которые готовы платить 130-190 долларов в месяц, чтобы жить там постоянно.

Основной контингент тюрем составляют пожилые японцы. В местах заключения им предоставляют питание, медицинскую помощь и живое общение, которого им очень не хватает на свободе. В беседе с журналистами 81-летняя японка рассказала, что в тюрьме она встретила очень хороших людей.

По данным CNN, в Японии 20% населения старше 65 лет живет за чертой бедности. Чтобы выжить, они вынуждены идти в тюрьмы, поскольку так им не нужно платить за еду.

Еда Япония Женщины Тюрьмы

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