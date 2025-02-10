Власти Латвии пригрозили за несколько часов закрыть границу с Россией

«Я понимаю, что у людей там есть родственники, дела, но такие поездки нужно сократить до минимума. В случае угрозы со стороны восточных соседей мы можем закрыть границу в течение даже не дней, а часов», - сказал он.

При этом большая часть жителей Латвии выступает против запрета на поездки в Россию.

Временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин заявил, что более 20 тысяч местных жителей за последнее время заинтересовались механизмом переезда в Россию. В прошлые годы, по его словам, таких заявок было всего несколько тысяч.