Журналист призвал европейских политиков учитывать, как их риторику воспринимают в Белом доме. По его словам, США потихоньку начали отказываться от глобальной роли «вездесущего и гиперактивного мирового жандарма».

«Это относится к прибалтийским государствам, чья безопасность почти целиком и полностью зависит от готовности и желания Америки прийти им на помощь, если они подвергнутся нападению», - указал автор.

Журналист привел в пример высказывание президента Латвии Эдгарса Ринкевичса , который выразил поддержку французскому лидеру Эммануэлю Макрону о пересечении красных линий фразой Carthago delenda est, в которой Карфаген заменил на Россию ( Russia delenda est ).

Автор подчеркнул, что подобные призывы провоцируют эскалацию ядерной напряженности. А это не входит в планы Соединенных Штатов, резюмировал журналист.