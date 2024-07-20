Власти азиатской республики призвали медийных людей не провоцировать ухудшение отношений между двумя странами.

«Высказывания отдельных публичных персон, которые могут внести разлад в отношения России и Киргизии, являются неприемлемыми. Они противоречат духу уважения и взаимопонимания, который лежит в основе наших отношений», - отметил глава пресс-службы президента Киргизии Дайырбек Орунбеков.

Он уточнил, что в здании музея обнаружили трещины, протечки и следы пожара, а также зафиксировали несоответствие сейсмическим нормам. Из-за этого дальнейшее использования здания было опасным, а реставрация - невозможной.

Глава пресс-службы напомнил, что русская культура в Киргизии является неотъемлемой частью жизни и истории населения. Поэтому высказывания о русофобии лишь играют на руку тем, кто стремится подорвать союзничество и стратегическое партнерство стран.

Ранее Киргизия поддержала усилия России по обеспечению национальной безопасности.