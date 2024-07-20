Власти Киргизии раскритиковали Канделаки за высказывание о России
Известную телеведущую Тину Канделаки раскритиковали в Киргизии в связи с высказыванием о русофобии из-за сноса музея боевой славы имени генерала Панфилова. Об этом сообщил «Интерфакс».
Власти азиатской республики призвали медийных людей не провоцировать ухудшение отношений между двумя странами.
«Высказывания отдельных публичных персон, которые могут внести разлад в отношения России и Киргизии, являются неприемлемыми. Они противоречат духу уважения и взаимопонимания, который лежит в основе наших отношений», - отметил глава пресс-службы президента Киргизии Дайырбек Орунбеков.
Он уточнил, что в здании музея обнаружили трещины, протечки и следы пожара, а также зафиксировали несоответствие сейсмическим нормам. Из-за этого дальнейшее использования здания было опасным, а реставрация - невозможной.
Глава пресс-службы напомнил, что русская культура в Киргизии является неотъемлемой частью жизни и истории населения. Поэтому высказывания о русофобии лишь играют на руку тем, кто стремится подорвать союзничество и стратегическое партнерство стран.
Ранее Киргизия поддержала усилия России по обеспечению национальной безопасности.