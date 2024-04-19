19 апреля 2024, 07:54

Власти Израиля заранее уведомляли Белый дом об атаке Ирана

Global Look Press
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Руководство Израиля направляло администрации США оповещение о планируемом ракетном ударе по территории Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации издания, израильские власти 18 апреля предупредили Белый дом о готовящейся в течение 24-28 часов атаке. Подробностей переговоров США и Израиля источник агентства не приводил.

Военные ЦАХАЛ ударили ракетами по Ирану 19 апреля. Обстрел стал ответом страны на иранскую атаку 14 апреля, во время которой армия выпустила по Израилю сотни снарядов и беспилотников. Израильское руководство назвало ночной обстрел объявлением войны и пообещало ответить на удары.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что реакция государства будет мудрой. Он добавил, что власти страны не будут эмоционально отвечать на атаку и попытаются ввести руководство Ирана в состояние стресса.

В результате ЦАХАЛ атаковал объект в районе аэропорта в иранском городе Исфахан. По данным агентства Reuters , там прогремели взрывы.

США Израиль Белый дом в США Иран Конфликт Израиля и Палестины
19 апреля 2024, 09:14
Израильтяне не получали оповещений в связи с новым ударом военных по Ирану
Global Look Press
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По Ирану нанесли ограниченный удар. Правительство Израиля не выпускало новых оповещений для населения в связи с последней атакой, сообщил источник телеканала NBC.

По его словам, израильские военные нанесли ограниченный удар по Ирану, однако представитель ЦАХАЛ отказался официально комментировать атаку. Теперь войска сосредоточились на оценке эффективности нападения.

«В правилах для гражданского населения Израиля нет никаких изменений», - сказал представитель военных.

В отличие от израильского правительства, посольство США из опасений об ответном ударе Ирана ограничило поездки сотрудников за пределы Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы. Телеканал сообщил, что Штаты знали о готовящемся ударе , но не участвовали в нем.

Силы ПВО сбили несколько беспилотников над провинцией Исфахан в центре Ирана. По разным версиям, целью атаки могла стать радиолокационная станция или военная база.

Международные отношения Конфликт Израиля и Палестины
19 апреля 2024, 08:39
Системы ПВО Ирана уничтожили израильские дроны над провинцией Исфахан
Global Look Press
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Иранские средства ПВО сбили несколько беспилотников над провинцией Исфахан в центральной части страны. Об этом сообщило агентство IRIB.

«В воздушном пространстве провинции Исфахан были атакованы несколько небольших неизвестных беспилотников», - отметили в издании.

Агентство не уточнило, какой стране принадлежали БПЛА, но телеканал ABC News и ряд других СМИ заявляли об атаке Израиля. По данным агентства Fars , взрывы прогремели в городе Исфахан. В издании предположили, что ЦАХАЛ пытался ударить дронами по армейской радиолокационной станции.

В свою очередь газета New York Times написала, что целью атаки была иранская база ВВС.

Иранские журналисты сообщили о взрывах в районе аэропорта в Исфахан е 19 апреля. По информации агентства Bloomberg , Израиль заранее предупредил руководство США , что он ударит по территории Ирана в ответ на ракетный обстрел 14 апреля.

Израиль Беспилотники Взрывы Иран ПВО
19 апреля 2024, 07:26
Маск после удара Израиля по Ирану напомнил об американских налогоплательщиках
Global Look Press
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Основатель Telsla и SpaceX Илон Маск с иронией высказался об атаке ЦАХАЛ по Израилю и напомнил американцам о том, куда идут их налоги. Бизнесмен опубликовал свой комментарий в социальной сети Х.

Один из пользователей разместил пост с предположением, что целью удара Израиля была восьмая база ВВС Ирана. Он добавил, что на этом военном объекте базируются истребители F-14 Tomcat, переданные республике американской стороной еще в 1970-е годы.

Маск в ироничной форме прокомментировал эту запись.

«Каким-то образом наши налоговые доллары взрывают наши же налоговые доллары», - подчеркнул предприниматель.

Ранее израильские военные обстреляли ракетами территорию Ирана. По данным агентства о Reuters , ЦАХАЛ атаковал военный объект около аэропорта в городе Исфахан.

После сообщения об ударе члены арабской делегации вышли из зала Совбеза ООН на выступлении постпреда Израиля Гилада Эрдана и покинули заседание.

Израиль Военные Илон Маск Иран
19 апреля 2024, 05:39
В Германии начали расследовать исчезновение миллиардера, который может скрываться в России
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Прокуратура немецкого города Кельна начала расследовать дело против брата миллиардера, ранее владевшего большинством активов OBI холдинга Tengelmann Group Карла-Эриване Хауба. Кристиана Хауба подозревают в даче ложных показаний. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Прокуратурой Кельна начато расследование по первоначальному подозрению в даче ложных показаний под присягой в связи с делом об исчезновении Карла-Эривана Хауба, которое велось в Кельнском окружном суде в 2021 году», - сказано в публикации.

Ранее телеканал RTL и журнал Stern провели расследование об исчезновении миллиардера в 2018 году во время катания на лыжах в Альпах. Тогда мужчина пропал и его искали шесть дней, обследуя альпийские территории. В итоге предпринимателя посчитали мертвым.

Только в этом году журналисты выяснили, что Карл-Эриван Хауба мог инсценировать смерть и сбежать в Россию к любовнице Веронике Ермиловой. Перед происшествием он звонил женщине, диалог продлился больше часа. Также россиянка работала руководителем ивент-агентства в Петербурге, которое организовывало лыжные экскурсии для альпинистов.

Германия Суд Россия

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