Власти Израиля сравнили действия ХАМАС с трагедией в Бабьем Яре
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил действия группировки ХАМАС в южных кибуцах с трагедией в Бабьем Яре времен Второй мировой войны. Об этом сообщил ТАСС.
На пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Нетаньяху назвал начало эскалации конфликта с ХАМАС худшим антисемитским актом насилия со времен Холокоста.
«Подобно тому, как евреев расстреливали в Бабьем Яре, ХАМАС убивал, обезглавливал, сжигал младенцев заживо, насиловал и похищал. <…> Сейчас идет война между варварством и цивилизацией», - подчеркнул он.
По словам Нетаньяху, сейчас в плену у движения ХАМАС младенцы, дети и даже старики, пережившие Холокост. Он назвал палестинских радикалов новыми нацистами.
«Как во времена Второй мировой войны мир поддерживал антифашистское сопротивление, сейчас международное сообщество поддерживает израильскую борьбу», - заключил премьер Израиля.
Палестинские радикалы взяли в заложники по меньшей мере 222 человека, в том числе иностранных граждан. Их транспортировали в Газу, где по сей день держат в плену. Освободили только четырех человек. Первыми отпустили двух американок , посредником выступили власти Катара. Накануне из Газы вышли две израильтянки 79 и 85 лет.
По данным посла России в Израиле Анатолия Викторова, в плену у боевиков ХАМАС могут находиться два россиянина. Переговоры по освобождению продолжаются.
Президент еврейского государства Ицхак Герцог заявил, что страна работает над вызволением не только своих граждан, но и иностранцев. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал ХАМАС освободить заложников.