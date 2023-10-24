Власти Израиля сравнили действия ХАМАС с трагедией в Бабьем Яре

На пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Нетаньяху назвал начало эскалации конфликта с ХАМАС худшим антисемитским актом насилия со времен Холокоста.

«Подобно тому, как евреев расстреливали в Бабьем Яре, ХАМАС убивал, обезглавливал, сжигал младенцев заживо, насиловал и похищал. <…> Сейчас идет война между варварством и цивилизацией», - подчеркнул он.

По словам Нетаньяху, сейчас в плену у движения ХАМАС младенцы, дети и даже старики, пережившие Холокост. Он назвал палестинских радикалов новыми нацистами.

«Как во времена Второй мировой войны мир поддерживал антифашистское сопротивление, сейчас международное сообщество поддерживает израильскую борьбу», - заключил премьер Израиля.

Палестинские радикалы взяли в заложники по меньшей мере 222 человека, в том числе иностранных граждан. Их транспортировали в Газу, где по сей день держат в плену. Освободили только четырех человек. Первыми отпустили двух американок , посредником выступили власти Катара. Накануне из Газы вышли две израильтянки 79 и 85 лет.

По данным посла России в Израиле Анатолия Викторова, в плену у боевиков ХАМАС могут находиться два россиянина. Переговоры по освобождению продолжаются.

Президент еврейского государства Ицхак Герцог заявил, что страна работает над вызволением не только своих граждан, но и иностранцев. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал ХАМАС освободить заложников.