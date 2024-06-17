17 июня 2024, 08:42

Власти Израиля раскритиковали идею ежедневных гуманитарных пауз в секторе Газа

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал решение военных устраивать ежедневные гуманитарные паузы на контрольно-пропускном пункте в кибуце Керем Шалом. Один из израильских чиновников сообщил об этом агентству Reuters.

«Когда утром премьер-министр услышал сообщения об 11-часовой гуманитарной паузе, он обратился к своему военному министру и дал понять, что это для него неприемлемо», - сказал.

Военные, по словам чиновника, заверили Нетаньяху, что операции в Рафахе продолжатся. По информации издания, его реакция подтвердила наличие политической напряженности в Израиле. Незадолго до этого бывший генерал-центрист Бенни Ганц ушел из правительства, обвинив премьера в отсутствии эффективной стратегии в секторе Газа.

Армия обороны Израиля объявила о планах ежедневно приостанавливать огонь на территории от КПП в Керем Шалом до дороги Салах ад-Дин в направлении севера для провоза гумпомощи. Кроме Нетаньяху решение проводить тактические паузы раскритиковал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Он призвал отправить в отставку того, кто его принял.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Биньямин Нетаньяху
17 июня 2024, 09:29
Сотрудничество США, Южной Кореи и Японии против КНДР решили официально оформить
Читайте нас в: Google Новости
Правительства США, Южной Кореи и Японии до 2025 года оформят сотрудничество в борьбе с ядерной угрозой. Они заключат соглашение до инаугурации нового американского президента, сообщил агентству Bloomberg министр обороны Республики Корея Шин Вон Сик.

В ближайшее время он встретится со своими американскими и японскими коллегами, чтобы обсудить трехсторонний пакт о создании структуры сотрудничества в области безопасности. Шин Вон Сик сообщил, что страны договорятся обмениваться данными о запусках ракет КНДР и реагировании на угрозы.

«Приоритетом будет создание системы, позволяющей более эффективно, оперативно и слаженно реагировать на ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи между Южной Кореей, США и Японией и сделать это необратимым», - сказал он.

Соглашение подпишут во второй половине этого года, до инаугурации нового президента США. В годы правления Дональда Трампа в Штатах сотрудничество США, Южной Кореи и Японии испытывало проблемы. Республиканец сократил количество совместных учений и потребовал увеличить расходы на размещение американских войск в регионе.

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал США не вмешиваться в ситуацию на Корейском полуострове. Он пригрозил ударами по инфраструктуре Южной Кореи.

США Япония Южная Корея КНДР
17 июня 2024, 09:24
Глава МАГАТЭ назвал нереалистичным решение США о запрете на импорт российского урана
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Решение Соединенных Штатов по запрету на импорт российского урана является нереалистичным. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Он отметил, что решение американских властей не сразу повлияет на мировой рынок урана. Санкции становятся инструментом давления. Гросси не стал оценивать, насколько это хороший способ решения ситуации.

«Но думаю, что эти меры были приняты за рядом исключений и оговорок. А это значит, что они понимают их нереалистичность в нынешних условиях рынка», - высказался глава МАГАТЭ.

Он уточнил, что мировая цепочка поставок включает в том числе Россию. В Европе существует много водо-водяных реакторов, зависящих от топлива и других услуг из РФ.

При этом в целом за апрель объем торговли между Россией и Соединенными Штатами существенно вырос. Он увеличился на 20%.

США Запреты Европа Санкции Россия МАГАТЭ
17 июня 2024, 09:05
Медведев заявил о стремлении десятков стран присоединиться к БРИКС
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Присоединиться к БРИКС сегодня стремятся несколько десятков стран. С таким заявлением выступил 17 июня зампред Собеза России Дмитрий Медведев, сообщило РИА «Новости».

О желании ряда государств стать участниками объединения политик сообщил на пленарном заседании Международного межпартийного форума «Единой России» «Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка». Мероприятие проходит во Владивостоке.

«Другие страны стремятся присоединиться к БРИКС. Их уже, можно сказать, несколько десятков, в том числе из нашего региона - Таиланд, Вьетнам и ряд других стран», - указал зампред Совбеза.

В минувшее воскресенье, 16 июня, стало известно об отказе нескольких стран , среди которых были в том числе участники БРИКС, подписать совместное коммюнике по итогам конференции по Украине в Швейцарии.

Речь идет о Бразилии, Индии, ЮАР, ОАЭ, Армении, Бахрейне, Ватикане, Индонезии, Ливии, Мексике, Саудовской Аравии, Словакии и Таиланде.

Дмитрий Медведев Россия БРИКС
17 июня 2024, 07:04
Нежелание США принять Палестину в ООН объяснили страхом перед переговорами на равных
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
США не заинтересованы в членстве Палестины в ООН. В случае принятия страна сможет вести диалог с Израилем на равных. Постпред России Василий Небензя заявил об этом РИА «Новости».

«Убеждены, что членство Палестины в ООН способствовало бы запуску переговорного процесса на равноправной основе между палестинцами и израильтянами по комплексу вопросов окончательного статуса», - сказал он.

Небензя заявил, что результатом переговоров двух стран - членов ООН стало бы создание Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. США, напомнил он, наложили вето на резолюцию с рекомендацией принять Палестину в ООН.

Постпред объяснил, что в понимании Белого дома вопрос признания Палестины государством следовало решить прямыми переговорами с Израилем. Небензя заявил, что на фоне событий в секторе Газа позиция США перестала находить столько же понимания, что и раньше.

Словения, Украина, Испания и некоторые другие страны решили признать Палестину государством. Против этого решения выступила Дания.

США Израиль Международные отношения Переговоры ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина

Новости по теме