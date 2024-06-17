Власти Израиля раскритиковали идею ежедневных гуманитарных пауз в секторе Газа

«Когда утром премьер-министр услышал сообщения об 11-часовой гуманитарной паузе, он обратился к своему военному министру и дал понять, что это для него неприемлемо», - сказал.

Военные, по словам чиновника, заверили Нетаньяху, что операции в Рафахе продолжатся. По информации издания, его реакция подтвердила наличие политической напряженности в Израиле. Незадолго до этого бывший генерал-центрист Бенни Ганц ушел из правительства, обвинив премьера в отсутствии эффективной стратегии в секторе Газа.

Армия обороны Израиля объявила о планах ежедневно приостанавливать огонь на территории от КПП в Керем Шалом до дороги Салах ад-Дин в направлении севера для провоза гумпомощи. Кроме Нетаньяху решение проводить тактические паузы раскритиковал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Он призвал отправить в отставку того, кто его принял.