Власти Израиля призвали жителей запастись едой и водой на три дня

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«Учитывая развитие боевых действий на различных направлениях, необходимо подготовить снаряжение, которое позволит вам и вашей семье находиться на безопасной и охраняемой территории до 72 часов», - сказано в заявлении.

РИА «Новости» в своем Telegram-канале опубликовало видео, на котором жители Израиля закупаются водой и продуктами в соответствии с рекомендациями властей.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной произошло в субботу, 7 октября. В этот ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю, после чего на территорию страны проникли вооруженные боевики и захватили несколько населенных пунктов на юге. При этом они убивали мирных жителей и брали заложников.

Жертвами нападения стали более 800 человек. Около 100 человек попали в плен к радикалам.

В ответ на атаку израильская авиация начала массированные бомбардировки сектора Газа.

Жертвами ударов стали 687 человек , пострадали еще 3726. Жителям Газы рекомендовали покинуть свои дома.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о полной блокаде палестинской территории. По данным на начало 2023 года, в анклаве проживают около 2,3 миллиона человек.