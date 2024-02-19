Власти Испании не смогли подтвердить гибель перебежчика Кузьминова

«На данный момент у нас нет подтверждения этой информации», - сообщили в пресс-службе на запрос агентства.

О смерти Кузьминова сообщил итальянский ресурс Il Corrispondente. В заметке было сказано, что тело летчика нашли 13 февраля. В него выстрелили 12 раз, а потом переехали на автомобиле. Новость озаглавили: «Предатели долго не живут», она собрала множество гневных комментариев на украинском языке.

Отец погибшего при угоне летчика Никиты Кирьянова заявил, что не верит в смерть предателя в Испании. Ранее подобная новость уже появлялась в СМИ, но она оказалась фейком.