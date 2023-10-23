Власти Ирландии собрались ограничить срок размещения украинцев в госжилье

«Украинцам, вновь прибывшим в Ирландию, может быть предложено государственное проживание всего на три месяца, прежде чем им придется самим искать жилье», - указали авторы издания.

По данным газеты, Ирландия решила привести свою политику по приезжим с Украины в соответствие с другими странами Евросоюза. Например, Чехия дает украинцам госжилье на 150 дней, а Польша предоставляет бесплатное размещение на 120 дней.

Авторы Irish Examiner сообщили, что всего в Ирландию приехало около 97 тысяч граждан Украины, более 73 тысяч из них обеспечили госжильем. Это обходится ирландскому бюджету в полтора миллиарда евро в год.

Ожидается, что правительство Ирландии также рассмотрит сокращение пособий для украинцев. Однако высокопоставленный источник сказал, что в ближайшее время этот вопрос решать не будут.

В начале осени живущие в Ирландии украинцы получили фейковые письма якобы от местного Минюста. В этих обращениях говорилось, что граждане Украины обязаны вернуться на родину для службы в ВСУ.