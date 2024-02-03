Власти Ирака объявили траур по погибшим при ударах США
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани подписал указ, в котором объявил общенациональный траур по погибшим при ночных атаках американской авиации по приграничным районам страны. Об этом сообщила его пресс-служба в соцсети X.
Всеобщий траур объявили во всех государственных учреждениях и ведомствах сроком на три дня. В стране почтут память жертв бомбардировок ВВС США в районе приграничного города Эль-Каим в провинции Анбар.
По данным издания Shafaq News , в Ираке погибли 16 человек, еще 25 получили ранения. Правительство Ирака назвало атаку агрессией против суверенитета страны.
В ночь на 3 февраля США нанесли удары по 85 целям в Сирии и Ираке. В Центральном командовании ВС США заявили, что в регионе применялись бомбардировщики дальнего действия.
Позднее власти Сирии сообщили, что в результате американских ударов погибли мирные жители и военные, пострадала инфраструктура.