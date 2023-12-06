Власти Хмельницкой области заявили о работе ПВО и взрывах

Американский сенатор Митт Ромни объяснил, почему республиканцы покинули инициированный демократами брифинг о важности выделения помощи Украине. Его однопартийцы просто не захотели этого слушать.Об этом сообщило РИА «Новости».

«Республиканцы просто ушли с брифинга, потому что люди там не были готовы обсуждать то, что требуется для заключения сделки. Не было причины сидеть и слушать, как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине. Мы это знаем и согласны с этим», - заявил конгрессмен.

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл при этом призвал однопартийцев проголосовать против продвижения этого законопроекта. Он добавил, что они настаивают «на значимых изменениях на границе».

Ранее американский лидер отправил в конгресс запрос на выделение 106 миллиардов долларов (более девяти триллионов рублей) для помощи Украине и Израилю, но он остался без поддержки.

Ранее старший корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм сообщил, что демократы и республиканцы разругались во время «секретного брифинга» в сенате, на котором по запросу администрации Джо Байдена обсуждался вопрос о помощи Украине. Совещание прошло шумно, один из сенаторов даже накричал на присутствующего там генерала.