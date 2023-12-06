06 декабря 2023, 03:00

Власти Хмельницкой области заявили о работе ПВО и взрывах

РИА «Новости»
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Система ПВО работает в Хмельницкой области Украины. Об этом первый замглавы военной администрации региона Сергей Тюрин написал в соцсетях.

«Жители Хмельницкого района могли слышать звуки взрывов. Работают силы ПВО», - указал он.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях. В подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей включали сирены воздушной тревоги.

Ранее стало известно о взрыве в Одессе на юге Украины, после этого сработала воздушная тревога. Других подробностей пока не приводилось.

Одесса Взрывы Украина
06 декабря 2023, 04:17
Республиканцы и демократы не договорились по сделке об Украине
Unsplash
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Американский сенатор Митт Ромни объяснил, почему республиканцы покинули инициированный демократами брифинг о важности выделения помощи Украине. Его однопартийцы просто не захотели этого слушать.Об этом сообщило РИА «Новости».

«Республиканцы просто ушли с брифинга, потому что люди там не были готовы обсуждать то, что требуется для заключения сделки. Не было причины сидеть и слушать, как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине. Мы это знаем и согласны с этим», - заявил конгрессмен.

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл при этом призвал однопартийцев проголосовать против продвижения этого законопроекта. Он добавил, что они настаивают «на значимых изменениях на границе».

Ранее американский лидер отправил в конгресс запрос на выделение 106 миллиардов долларов (более девяти триллионов рублей) для помощи Украине и Израилю, но он остался без поддержки.

Ранее старший корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм сообщил, что демократы и республиканцы разругались во время «секретного брифинга» в сенате, на котором по запросу администрации Джо Байдена обсуждался вопрос о помощи Украине. Совещание прошло шумно, один из сенаторов даже накричал на присутствующего там генерала.

США Конгресс США Украина
06 декабря 2023, 03:49
Провал попытки изолировать Россию признали в США
РИА «Новости»
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Предстоящие визиты президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Арабские Эмираты свидетельствуют о провале попыток Запада изолировать Россию. Об этом написало агентство Bloomberg.

«Этот визит свидетельствует о растущей уверенности Путина в возможности выезжать за пределы России, несмотря на усилия США и Европы изолировать его на мировой арене», - сказано в публикации.

Журналисты Bloomberg также отметили прочное положение российской экономики, несмотря на санкции Запада, а также отсутствие каких-либо военных успехов Украины. Укрепление контактов со странами Персидского залива улучшит позиции России в энергетической сфере, уверены авторы материала.

«Пока Путин укрепляет свои связи с лидерами стран Персидского залива, долговечность американской поддержки Украины оказывается под вопросом», - сделали вывод журналисты.

Ранее стали известны темы переговоров Путина с лидерами Ближнего Востока. По сообщению пресс-службы Кремля, российский лидер планирует обсудить с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном международные проблемы, вопросы экономики и инвестиции. На встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом в Эр-Рияде Путин обсудит сотрудничество в торговле и инвестиционной области.

Оба визита запланированы на среду , 6 декабря.

США Международные отношения Россия Владимир Путин
06 декабря 2023, 03:15
«Кричал на генерала». Брифинг о помощи Украине закончился в США скандалом
Unsplash
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Демократы и республиканцы разругались во время «секретного брифинга» в сенате, на котором по запросу администрации Джо Байдена обсуждался вопрос о помощи Украине. Совещание прошло шумно, один из сенаторов даже накричал на присутствующего там генерала. Об этом сообщил старший корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм.

Журналист поделился впечатлениями в социальной сети X. По его словам, лидер демократов в сенате Чак Шумер обвинил республиканца Митча Макконнелла в том, что он «перехватил» тему встречи, свернув обсуждение на вопрос безопасности американских границ.

«Один из них проявил неуважение и начал кричать на генерала, одного из генералов, и спрашивать его, почему тот не поехал на границу», ­– добавил журналист.

Все закончилось тем, что республиканцы покинули брифинг о помощи Украине, сорвав совещание из-за того, что не получили от демократов внятных ответов на свои предложения. Известно, что буквально в последний момент от своего выступления в сенате отказался Владимир Зеленский.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александра Устинова написала в социальных сетях, что это не имеет особого значения, так как конгрессмены все равно снова не согласуют финансирование для ВСУ.

Она заявила, что сенат «провалит голосование» по пакету помощи Украине и Израилю потому, что демократы исключили из законопроекта важный для республиканцев вопрос об укреплении границ и борьбе с миграцией.

США Украина Джо Байден
06 декабря 2023, 03:01
Польшу обвинили в захвате украинской экономики в «заложники»
РИА «Новости»
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Вице-премьер Украины Ирина Верещук резко высказалась в адрес Польши из-за блокады местными дальнобойщиками контрольно-пропускных пунктов на границе между двумя странами. Она заявила в соцсетях, что поляки взяли в «заложники» украинскую экономику.

Верещук напомнила, что экономика Украина из-за блокады несет миллиардные потери. Она задалась вопросом, почему польское руководство и Евросоюз бездействуют.

«В заложники поляки захватили украинскую экономику. В момент, когда мы очень уязвимы и считаем каждую гривну на армию и социальные выплаты», - написала она.

Верещук обратилась к «партнерам» Киева с просьбой собраться и наконец принять политическое решение «относительно этой позорной экономической блокады Украины».

Ранее украинский посол Василий Зварич заявил, что власти Украины и Польши пошли на компромисс , который должен снять блокировку движения на границе. Он добавил, что переговоры с польским правительством продолжаются и они даже «нашли определенные точки соприкосновения и компромиссы».

Украина Польша Экономика

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