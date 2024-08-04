Власти города в Эстонии нашли способ использования заброшенных могил

С прошлого года власти обнаружили около 298 неухоженных могил, которые портят архитектуру кладбищ. Кроме того, мест для новых захоронений не хватает.

«С учетом того, что на кладбищах существуют платные услуги по захоронению и обслуживанию могил, вероятно, это делается с целью извлечения прибыли», - предположили журналисты.

Ранее в эстонской деревне Техумарди начали проводить демонтаж надгробий в месте захоронения красноармейцев. Однако после перезахоронений плиты с именами выставлять не планируют. По этому поводу Россия выразила Эстонии протест , назвав подобные действия кощунственными.

Власти города Пярну на юго-западе Эстонии заявили о готовности повторно использовать заброшенные могилы. Как сообщило издание Baltnews , родственникам дали два месяца на то, чтобы вспомнить о забытых усопших.