04 августа 2024, 12:17

Власти города в Эстонии нашли способ использования заброшенных могил

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Власти города Пярну на юго-западе Эстонии заявили о готовности повторно использовать заброшенные могилы. Как сообщило издание Baltnews, родственникам дали два месяца на то, чтобы вспомнить о забытых усопших.

С прошлого года власти обнаружили около 298 неухоженных могил, которые портят архитектуру кладбищ. Кроме того, мест для новых захоронений не хватает.

«С учетом того, что на кладбищах существуют платные услуги по захоронению и обслуживанию могил, вероятно, это делается с целью извлечения прибыли», - предположили журналисты.

Ранее в эстонской деревне Техумарди начали проводить демонтаж надгробий в месте захоронения красноармейцев. Однако после перезахоронений плиты с именами выставлять не планируют. По этому поводу Россия выразила Эстонии протест , назвав подобные действия кощунственными.

Власти города Пярну на юго-западе Эстонии заявили о готовности повторно использовать заброшенные могилы. Как сообщило издание Baltnews , родственникам дали два месяца на то, чтобы вспомнить о забытых усопших.

Эстония Архитектура
04 августа 2024, 12:03
«Прекратите нести чушь». Байден жестко осадил Нетаньяху во время разговора
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху потребовал, чтобы тот прекратил врать насчет переговоров о заложниках с ХАМАС. Об этом сообщил Channel 12.

Американский лидер был зол и призвал израильского премьера сдержать свое слово относительно сделки. Байден жестко осадил Нетаньяху во время разговора, вставив недипломатичную фразу.

«Прекратите нести чушь», - заявил он.

Байден также попросил Нетаньяху не воспринимать помощь от США «как само собой разумеющееся».

До этого во время очередного жесткого разговора американский президент уже требовал от премьер-министра Израиля прекратить эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее Израиль ударил по командному центру ХАМАС на севере Газы. Члены палестинской группировки якобы использовали школу для производства оружия и собственного укрытия. До этого ЦАХАЛ нанес массированный удар по Бейруту для поражения позиций «Хезболлы».

США Израиль Премьеры Переговоры Оружие Джо Байден Биньямин Нетаньяху
04 августа 2024, 11:57
«Было трудно». Медведев рассказал о подготовке самого крупного обмена заключенными
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Крупнейший обмен заключенными готовили долго, и завершился он в пользу России. В страну вернулись радеющие за нее люди, а за границу уехали желавшие ее разрушить преступники, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Произошедший обмен он сравнил с очень трудной шахматной партией, которая длилась утомительно долго и иногда уходила в цугцванг. Медведев отметил филигранную работу российских ведомств и их зарубежных партнеров. Последние, по мнению представителя Совбеза, проявили должный прагматизм и согласились на разумные компромиссы.

«Было трудно, но тем не менее все состоялось и, скажем предельно откровенно, в нашу пользу, о чем уже раструбили западные СМИ и политики всех мастей. Но хочу сказать о другом. Давайте оценим „качественный состав“ обмена», - заявил он.

Медведев напомнил, что в Россию вернулись преданно работавшие в ее интересах люди, настоящие патриоты. Взамен освободили осужденных за уголовные преступления иностранцев, а также россиян, чья цель - разрушить собственную страну, уничтожить общегражданский мир и идеологические устои общества.

Главным выгодоприобретателем от прошедшего в Турции обмена заключенными стала Россия, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп. Он назвал случившееся феноменальной сделкой.

Заключенные Международные отношения
04 августа 2024, 10:52
Израиль отразил атаку «Хезболлы» и нанес ответный удар
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Ливанское движение «Хезболла» ночью выпустило ракеты по северу Израиля. Большинство из них успешно уничтожили, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«После сирен, которые звучали ночью на севере Израиля, обнаружено около 30 снарядов, летящих из Ливана, большинство из которых перехвачены системой ПВО», - заявили представители армии.

Несколько снарядов рухнули на открытой местности, один нашли в окрестностях мошава Бейт-Гилель на западном берегу реки Эль-Хасбани. По данным ЦАХАЛ, в результате никто не пострадал.

В ответ на ракетную атаку Военно-воздушные силы Израиля поразили пусковую установку «Хезболлы» и инфраструктуру в районе города Марджъуюн на юге Ливана. Израильская артиллерия открыла огонь по боевикам в районе Одайссе.

«Хезболла» грозила отомстить Израилю за гибель политического лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Через несколько дней после его смерти боевики атаковали израильские самолеты над Ливаном.

Израиль Ракеты Ближний Восток Ливан
04 августа 2024, 10:36
Стала известна дата «удара мести» Ирана по Израилю
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Иран планирует атаковать Израиль в священный день катастрофы еврейского народа. Удары по израильским территориям будут наносить 12-13 августа, сообщило издание The Jerusalem Post.

«Атака Ирана будет скоординирована с „Хезболлой“ - поддерживаемой Ираном террористической группировкой, внедренной в Ливане», - написали авторы материала.

Иран планирует ответить на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Верховный лидер Ирана Али Хамейни заявил, что долг государства отомстить. Он приказал нанести прямой удар по Израилю.

Возможно, нападение на Израиль в священный день траура окажет эмоциональное и психологическое воздействие на жителей, предположили авторы материала. Иран якобы надеется, что атака в памятную и скорбную дату о разрушении Первого и Второго Храмов в Иерусалиме принесет элемент неожиданности: службы безопасности займутся религиозными ритуалами и не будут готовы к военному нападению.

«Освещение атаки в СМИ передаст исламскому миру сигнал о том, что „Израиль уязвим для уничтожения, как исторически были уязвимы евреи“», - рассказал источники в западной разведке.

Ранее Израилю предрекли конец в войне на Ближнем Востоке, а единственной надеждой страны назвали справедливый мир.

Израиль Катастрофы Убийства Военные Войны Иран Ближний Восток Ливан Исмаил Хания

Новости по теме