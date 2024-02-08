08 февраля 2024, 05:06

Власти Германии захотели забрать себе активы «Роснефти»

РИА «Новости»
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Правительство Германии намерено национализировать дочерние компании «Роснефти», которые находятся под внешним управлением. Об этом написало немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в кабмине ФРГ.

«Федеральное министерство экономики готовится к национализации нефтяной компании Rosneft Deutschland (RD). В понедельник российский концерн „Роснефть“ был формально привлечен к соответствующим слушаниям», - сказано в материале.

Издание отметило, что слушания являются формальностью. Далее последует национализация. Окончательное решение еще не приняли, но в Берлине высказываются против постоянного продления полномочий внешнего управления.

Дочерние структуры «Роснефти» в Германии перевели под управление регулятора ФРГ в сентябре 2022 года. Целью трастового управления назвали предотвращение «надвигающейся угрозы энергетической безопасности».

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в ноябре 2023 года отметил, что усиление санкционного давления на Россию оказывает негативное влияние на работу компании. Слова директора привел на своем сайте телеканал RT.

Германия Суд Россия Роснефть Экономика
08 февраля 2024, 04:26
Кирби усомнился, что интервью Путина Карлсону стоит выпускать
РИА «Новости»
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Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби выразил сомнение, что интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Такеру Карлосону следует выпускать. Его слова передало РИА «Новости».

«Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным», - ответил он журналистам на вопрос о реакции администрации США из-за предстоящего выхода интервью.

Ранее издание Newsweek сообщило, что Карлсон может попасть под санкции Евросоюза из-за диалога с Путиным. Мужчине могут запретить въезд в страны ЕС.

Владелец соцсети Х, предприниматель Илон Маск возмутился после новостей о вероятных санкциях против публициста. По его словам, Карлсон является «видным американским журналистом», поэтому такие меры сильно бы оскорбили общественность США.

США Санкции Интервью Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
08 февраля 2024, 04:21
Такер Карлсон указал точное время выхода интервью с Путиным
РИА «Новости»
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Американский журналист Такер Карлсон сообщил точное время выхода интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в социальной сети.

Интервью выложат на сайт журналиста 9 февраля в 02:00 по московскому времени.

Россия Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
08 февраля 2024, 04:07
Зарубежные партнеры заинтересовались совместной с РФ работой над Checkmate
РИА «Новости»
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Зарубежные партнеры решили совместно с Россией разработать легкий истребитель пятого поколения Checkmate. Об этом заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в беседе с РИА «Новости».

«Его основное преимущество перед немногочисленными иностранными аналогами - открытая архитектура, что позволяет в рамках технологического сотрудничества создать перспективную машину», - заявил он.

По его словам, специалисты обсуждают вероятность интеграции авионики, бортовых систем и иностранных средств поражения.

Ранее стало известно, что в зоне специальной военной операции российские военные опробуют новейшие антиматериальные винтовки России МЦ-572. Как заявили в компании-разработчике «Высокоточные комплексы», сейчас оружие испытывают, проверяют его работоспособность в различных условиях.

В августе прошлого года создатели винтовки заявили, что в сравнительных испытаниях она превзошла американскую Barrett в четыре раза по показателю точности.

Военные Россия Оружие
08 февраля 2024, 03:25
Дым заметили на первом энергоблоке АЭС «Цуруга» в Японии
Unsplash
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На атомной электростанции «Цуруга» в Японии заметили дым. Об этом сообщил телеканал NHK.

Дым зафиксировали в месте турбинного отсека на первом энергетическом блоке. По данным правоохранителей, никто не пострадал. C 2017 года на первом энергоблоке проводят работы по демонтажу реактора.

Япония АЭС

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