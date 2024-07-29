29 июля 2024, 17:12

Власти Германии приняли к сведению заявление Путина о размещении ракет

РИА «Новости»
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Власти Германии приняли к сведению слова президента России Владимира Путина о моратории на развертывание ударных средств средней и меньшей давности, но все равно настаивают на размещении ракет. Об этом заявила официальный представитель правительства Кристиане Хоффманн, ее слова привело РИА «Новости».

«Мы принимаем это к сведению. Мы очень подробно объяснили, почему необходимо разместить это оружие», - заявила она.

Накануне Путин, выступая на параде в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге, предупредил , что Россия откажется от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, если Германия установит на своей территории американские дальнобойные снаряды.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие , при котором откажется от этого шага. При этом он сообщил, что не собирается сбивать российские ракеты над Украиной.

Германия Ракеты
29 июля 2024, 17:01
Взрыв прогремел на химическом заводе BASF в Германии
Global Look Press
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Крупный взрыв с последующим пожаром возник на территории крупнейшего химического завода Германии, принадлежащего компании BASF. Газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что в результате происшествия ранения получили 14 человек.

В конце июня серия взрывов во время пожара прогремели на промышленной площадке , расположенной недалеко от Глазго. По данным Шотландской пожарно-спасательной службы в результате происшествия никто не пострадал. В ведомстве подчеркнули, что пламя оказалось достаточно мощным и на борьбу с ним бросили 10 экипажей.

Крупный взрыв с последующим пожаром возник на территории крупнейшего химического завода Германии, принадлежащего компании BASF.

Газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что в результате происшествия ранения получили 14 человек.

В пресс-службе корпорации уточнили, что детонация с последующим возгоранием произошла на предприятии в городе Людвигсхафен-ам-Райн около 12:00 (13:00 по московскому времени).

Для тушения огня задействовали пожарную службу завода. Также на территорию предприятия и за его пределы прибыли машины для измерения вредных выбросов в воздухе. О причинах и обстоятельствах аварии в компании пообещали сообщить по результатам расследования.

Германия Взрывы Заводы
29 июля 2024, 16:26
В Нидерландах Эрдогана назвали спятившим и предложили выгнать Турцию из НАТО
РИА «Новости»
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Глава одержавшей победу на парламентских выборах в Нидерландах Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс предложил выгнать Турцию из НАТО в ответ на заявление президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности «войти» в Израиль. Об этом он написал в социальной сети X.

«Исламофашист Эрдоган начал угрожать вторжением в Израиль. Мне кажется, что парень совсем спятил. Турцию необходимо выгнать из НАТО», - написал Вилдерс.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция может «войти» в Израиль так же, как когда-то «вошла» в Нагорный Карабах и Ливию. Глава израильского МИД Исраэль Кац в ответ на это высказывание сравнил турецкого лидера с казненным лидером Ирака Саддамом Хусейном.

Политический обозреватель Евгений Михайлов в беседе с 360.ru отмечал, что Эрдоган словами об Израиле пытается словить хайп. При этом он подчеркнул, что у политика громкие заявления зачастую расходятся с реальными делами.

Турция НАТО Нидерланды
29 июля 2024, 15:06
Диверсанты повредили оптоволоконные кабели во Франции
Global Look Press
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В ночь на понедельник в шести департаментах Франции произошли диверсии на оптоволоконных сетях. Об этом со ссылкой на полицию сообщило AFP.

ЧП произошло в департаментах Дром, Мез, Эро, Уаза, Од и Буш-дю-Рон. Столицы страны поломка никак не коснулась. Проблемы зафиксировали сети операторов SFR и Free.

По информации источника агентства, неизвестные перерезали кабели дальней связи. Операторы отметили, в настоящее время связь осуществляется по резервным путям, но с небольшим ухудшением качества обслуживания.

Эффект диверсий ощутили в Марселе и Монпелье, а также на линиях Париж - Страсбург и Лион - Париж. Руководитель оператора Netalis Николя Гийом предположил, что диверсию скоординировали в нескольких местах.

Накануне открытия Олимпиады диверсанты подожгли телефонные линии рядом с коммуной Сент-Оренс-де-Гамвиль, недалеко от Тулузы. Без телефонной связи и интернета остались свыше двух тысяч домохозяйств.

Франция Олимпиада в Париже — 2024
29 июля 2024, 13:12
Британцев призвали готовиться к очередям на границе из-за новых правил ЕС
Global Look Press
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Граждане Великобритании должны готовиться к длинным очередям на границе с государствами Евросоюза после вступления в законную силу новых правил сообщества о предоставлении биометрических данных. Об этом напомнило агентство Bloomberg.

Заместитель министра внутренних дел Британии Сима Малхотра отметило, что в октябре ЕС введет систему, по которой приезжие не из стран содружества должны будут предоставить фотографии и отпечатки пальцев по прибытии.

По ее оценке, это спровоцирует очереди в аэропортах, морских портах и на железнодорожных станциях.

«Нашим гражданам нужно подготовиться к очередям в часы пик, когда эти новые правила будут введены впервые. Прошлое правительство нашей страны не приняло необходимых мер для смягчения последствий, но мы работаем над сведением риска длительного ожидания к минимуму», - добавила Малхотра.

В начале июля в Великобритании прошли парламентские выборы, победу на них одержала Лейбористская партия во главе с Киром Стармером.

Великобритания Евросоюз

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