Власти Германии приняли к сведению заявление Путина о размещении ракет
Власти Германии приняли к сведению слова президента России Владимира Путина о моратории на развертывание ударных средств средней и меньшей давности, но все равно настаивают на размещении ракет. Об этом заявила официальный представитель правительства Кристиане Хоффманн, ее слова привело РИА «Новости».
«Мы принимаем это к сведению. Мы очень подробно объяснили, почему необходимо разместить это оружие», - заявила она.
Накануне Путин, выступая на параде в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге, предупредил , что Россия откажется от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, если Германия установит на своей территории американские дальнобойные снаряды.
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие , при котором откажется от этого шага. При этом он сообщил, что не собирается сбивать российские ракеты над Украиной.