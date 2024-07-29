Власти Германии приняли к сведению заявление Путина о размещении ракет

«Мы принимаем это к сведению. Мы очень подробно объяснили, почему необходимо разместить это оружие», - заявила она.

Накануне Путин, выступая на параде в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге, предупредил , что Россия откажется от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, если Германия установит на своей территории американские дальнобойные снаряды.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие , при котором откажется от этого шага. При этом он сообщил, что не собирается сбивать российские ракеты над Украиной.