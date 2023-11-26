Власти Германии предупредили о риске потерять производства

Бизнесмен напомнил, что производители химических продуктов и материалов для промышленности переживали непростые времена из-за роста цен на энергоресурсы. Почти треть немецких компаний предпочла инвестировать за границу, а не расширять производство внутри страны. Он отметил, что это грозит потерей всей производственно-сбытовой цепочки.

«Если мы последуем этой тенденции, нашу страну ждет деиндустриализация», - заявил Греблер.

Ранее баварский премьер-министр Маркус Зедер обвинил немецкие власти в возникновении тяжелого государственного кризиса. По его словам, Берлин не предотвратил образование дыры в бюджете. По его мнению, правительство страны себя уже изжило и ему место в оппозиции. Зедер объяснил это тем, что правящая коалиция не разработала план по разрешению такого рода проблем.