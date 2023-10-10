Власти Германии обвинили в реабилитации нацизма

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«Так сегодня выглядит открытая реабилитация нацизма - через манипуляцию историческими сведениями, откровенную подмену понятий, замалчивание и отрицание положений Нюрнбергского приговора, а потом, как результат, вооружение неонацистов на Украине», - заявила она.

Запрос в правительство отправила парламентская фракция партии «Левые». Власти ответили, что не получали достоверных сведений о сотрудничестве украинских националистов с нацистами, их участии в убийстве людей, установке в честь деятелей ОУН-УПА* памятников и переименовании улиц.

Мария Захарова посоветовала правительству ознакомиться с историческими материалами центра при мемориальном музее Холокоста в США и мемориального комплекса истории Холокоста Яд-Вашем, почитать книгу канадского историка Джона-Пола Химки «Украинские националисты и Холокост. Участие ОУН и УПА* в уничтожении украинского еврейства, 1941–1944», прочесть другие документы и источники.

Украинских беженцев с нашивками националистов заметили в Польше. Их поведение сравнили с демонстрацией флага нацистской Германии в Израиле и попросили держать свои взгляды при себе.

* ОУН-УПА - запрещенная в России националистическая украинская организация