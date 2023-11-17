17 ноября 2023, 21:07

Власти Газы уточнили количество погибших в анклаве с начала обострения конфликта

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Количество погибших в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта увеличилось до 12 тысяч. Об этом сообщил медиа-офис властей анклава, чьи слова привело РИА «Новости».

«Количество погибших в Газе достигло 12 тысяч человек, среди них пять тысяч детей», - сообщил палестинский медиа-офис.

По его информации, за этот период количество пропавших без вести жителей анклава достигло 3750 человек.

Ночью 17 ноября ЦАХАЛ ударил по лагерю беженцев «Нусейрат» в секторе Газа, погибли 18 человек. Под обломками могли остаться около 40 пострадавших.

Из-за блокады медицинского комплекса «Аш-Шифа» в сектора Газа все пациенты реанимации погибли. Осада длится неделю, и за это время в больнице скончались 54 человека, врачи опасаются за жизнь пациентов в критическом состоянии.

В анклаве прекратили работу 26 из 35 медицинских учреждений. Оставшиеся работают лишь частично. Из-за плохой связи с некоторыми больницами невозможно подсчитать точное количество раненых и погибших.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина
17 ноября 2023, 21:12
Эрдоган обвинил Израиль в нежелание признать наличие ядерного оружия
unsplash.com
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Израиль обладает ядерным оружием, но не признает этого. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чьи слова привел ТАСС.

Турецкий лидер отметил, что еврейское государство сравняло сектор Газа с землей. В ходе операции ЦАХАЛ в палестинском анклаве погибли более 13 тысяч детей, женщин и пожилых людей.

«Имеет ли Израиль в настоящее время ядерное оружие? Да, но если вы спросите об этом Израиль, он не скажет да. Потому что они очень хорошо используют ложь», - заявил Эрдоган.

Ранее турецкий лидер назвал Израиль «террористическим государством». Власти страны направили в Международный уголовный суд (МУС) иск против израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Главу правительства обвинили в геноциде жителей Палестины.

До этого Эрдоган призвал страны Запада и Ближнего Востока «надавить» на правительство Израиля и палестинское движение ХАМАС, чтобы те начали мирный диалог по прекращению огня. К организации переговоров необходимо привлечь США, Египет и страны Персидского залива, добавил он.

Израиль Реджеп Эрдоган Конфликт Израиля и Палестины
17 ноября 2023, 20:23
Эстония привезла в Нарву противотанковые «зубы дракона»
РИА «Новости»
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Эстония привезла в Нарву противотанковые заграждения «зубы дракона» для сдерживания нелегальных мигрантов из России. Об этом сообщило издание Postimees со ссылкой на руководителя Нарвского погранпункта Марека Лийвы.

По информации издания, ночью 17 ноября в Нарву прибыл грузовик с пирамидальными конструкциями, которые используются для препятствования перемещению техники.

«Мы подготовили эти бетонные блоки на случай, если правительство Эстонии решит по примеру наших соседей ограничить въезд в страну из РФ, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов», - рассказал Марек Лийва.

«Зубы дракона» будут препятствовать движению транспорта на мосту, когда закроется Ивангородский пограничный пункт, что произойдет 1 февраля 2024 года.

Эстония не исключила вероятность перекрытия ряда КПП на границе с Россией. В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пограничных пунктов.

Россия Эстония
17 ноября 2023, 19:26
Финляндия решила полностью закрыть границу с Россией — СМИ
РИА «Новости»
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Министерство внутренних дел Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии границы с Россией. Об этом сообщил источник телеканала MTV3.

По данным СМИ, такая мера является резервной на случай, если маршрут просителей убежища в Финляндию изменится, и их число увеличится.

«В настоящее время в министерстве внутренних дел готовят законопроект о закрытии всей восточной границы», - заявил источник.

Правительство Финляндии решило полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны до 18 февраля 2024 года из-за ухудшения ситуации с мигрантами. КПП, которые продолжат работать, находятся на севере государства.

Тысячи финнов выступили против закрытия границы с Россией. Петицию подписали 5,2 тысячи жителей страны. Автор обращения заявил, что решение властей нарушает права человека.

Ограждения на финско-российской границе установят в ночь на 18 ноября. После этого станет невозможным пересечение контрольно-пропускных пунктов «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра».

Финляндия Россия
17 ноября 2023, 18:44
Запад заработал свои богатства на колониализме и рабстве — Путин
pxhere.com
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Богатства стран Запада основаны на рабстве и колониализме. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Европейские государства и Соединенные Штаты заработали все, что имеют, на несправедливости прошлого миропорядка, подчеркнул российский лидер.

Также Путин отметил, что претензия отдельных сил на исключительность стала одной из ключевых причин сложившейся напряженности в мире.

Вульгарная глобализация привела к подавлению и обеднению культур.

Россия, в свою очередь, планирует тесно работать с теми, кто разделяет ее ценности и готов к созданию многополярного мира, подчеркнул Владимир Путин. По словам главы государства, залогом успешного развития человечества является сохранение самобытности народов в равных правах.

Ранее президент назвал формирование многополярного мира неизбежным. Это подтверждают растущие потенциалы стран Азии и Латинской Америки.

США Европа Запад Владимир Путин

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