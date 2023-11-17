Власти Газы уточнили количество погибших в анклаве с начала обострения конфликта

Читайте нас в:

«Количество погибших в Газе достигло 12 тысяч человек, среди них пять тысяч детей», - сообщил палестинский медиа-офис.

По его информации, за этот период количество пропавших без вести жителей анклава достигло 3750 человек.

Ночью 17 ноября ЦАХАЛ ударил по лагерю беженцев «Нусейрат» в секторе Газа, погибли 18 человек. Под обломками могли остаться около 40 пострадавших.

Из-за блокады медицинского комплекса «Аш-Шифа» в сектора Газа все пациенты реанимации погибли. Осада длится неделю, и за это время в больнице скончались 54 человека, врачи опасаются за жизнь пациентов в критическом состоянии.

В анклаве прекратили работу 26 из 35 медицинских учреждений. Оставшиеся работают лишь частично. Из-за плохой связи с некоторыми больницами невозможно подсчитать точное количество раненых и погибших.