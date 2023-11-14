Власти Газы обвинили БАПОР и Красный Крест в соучастии в массовом убийстве

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«Эти организации - соучастники массового убийства, они принимают приказы от [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, а не от генерального секретаря ООН», - отметил Аль-Барш.

По словам главы Минздрава Газы, представители БАПОР и Красного Креста оставили больницы, пункты помощи и свои штаб-квартиры на территории анклава. Эти организации больше не оказывают услуги в Газе, обратил внимание руководитель местного министерства.

Аль-Барш также выступил с обвинениями в адрес ЮНИСЕФ. По его словам, Детский фонд ООН предал детей в секторе Газа.

Ранее здание БАПОР на территории анклава попало под обстрел израильской армии. Сотрудники организации покинули объект за полтора часа до атаки.