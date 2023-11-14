Власти Газы обвинили БАПОР и Красный Крест в соучастии в массовом убийстве
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и Красный Крест стали соучастниками массового убийства жителей сектора Газа. Об этом заявил гендиректор Минздрава анклава Мунир Аль-Барш телеканалу Al Arabiya.
«Эти организации - соучастники массового убийства, они принимают приказы от [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, а не от генерального секретаря ООН», - отметил Аль-Барш.
По словам главы Минздрава Газы, представители БАПОР и Красного Креста оставили больницы, пункты помощи и свои штаб-квартиры на территории анклава. Эти организации больше не оказывают услуги в Газе, обратил внимание руководитель местного министерства.
Аль-Барш также выступил с обвинениями в адрес ЮНИСЕФ. По его словам, Детский фонд ООН предал детей в секторе Газа.
Ранее здание БАПОР на территории анклава попало под обстрел израильской армии. Сотрудники организации покинули объект за полтора часа до атаки.