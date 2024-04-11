«Все жители Молдавии могут сказать, что Санду без аргументов нагнетает обстановку. Во всех бедах они почему-то винят Россию, хотя никто не видит этого. Понятно, что жители республики буду страдать, пока она находится у власти», - отметил он.

Константинов уточнил, что обычные жители Молдавии понесли очень большие финансовые потери после отказа властей сотрудничать с Россией.

«Наверное, вы даже не в курсе, что у жителей Молдавии такие цены на газ, которых нет нигде в мировом масштабе. Почему-то они не объявляют, за какую цену заключают контракты на газ», - добавил председатель собрания автономии.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила, что Молдавия начала против автономии экономическую войну , из-за которой регион несет убытки.