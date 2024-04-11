Власти Гагаузии раскритиковали Санду за отказ от сотрудничества с Россией
Президент Молдавии Майя Санду отказом от сотрудничества с Россией лишь нагнетает обстановку, пока ее команда находится у власти. Жители республики продолжат страдать. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов.
«Все жители Молдавии могут сказать, что Санду без аргументов нагнетает обстановку. Во всех бедах они почему-то винят Россию, хотя никто не видит этого. Понятно, что жители республики буду страдать, пока она находится у власти», - отметил он.
Константинов уточнил, что обычные жители Молдавии понесли очень большие финансовые потери после отказа властей сотрудничать с Россией.
«Наверное, вы даже не в курсе, что у жителей Молдавии такие цены на газ, которых нет нигде в мировом масштабе. Почему-то они не объявляют, за какую цену заключают контракты на газ», - добавил председатель собрания автономии.
Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила, что Молдавия начала против автономии экономическую войну , из-за которой регион несет убытки.