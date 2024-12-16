16 декабря 2024, 09:35

Власти французской Майотты допустили, что жертвами циклона станут тысячи человек

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Количество погибших из-за тропического  циклона «Шидо» будет исчисляться «сотнями» или «тысячами». Такое мнение в эфире телеканала 1ère выразил префект французского заморского департамента Майотта Франсуа-Ксавье Бьевиль.

Количество погибших из-за тропического циклона «Шидо» будет исчисляться «сотнями» или «тысячами». Такое мнение в эфире телеканала 1ère выразил префект французского заморского департамента Майотта Франсуа-Ксавье Бьевиль.

Он объяснил, что общее число жертв будет трудно посчитать, потому что на Майотте широко распространены традиции ислама, требующие похорон усопших в течение суток с момента смерти.

«Я думаю, что наверняка будет несколько сотен [погибших], возможно, мы приблизимся к тысяче, или даже нескольким тысячам», - сказал он.

По данным AFP, на Майотте погибло как минимум 14 человек из-за «Шидо». В субботу там объявили высочайший уровень погодной опасности и запретили людям выходить из дома без причины.

Ранее землетрясение магнитудой 6,3 балла по шкале Рихтера случилось около Алеутских островов. По данным сейсмологов, подземные толчки начались на глубине 18 километров, очаг располагался в 113 километрах города Адак на Аляске.

Погода Франция
16 декабря 2024, 08:00
Премьер-министра Киргизии Акылбека Жапарова отправили в отставку
РИА «Новости»
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Премьера Киргизии Акылбека Жапарова освободили от должности. Данные об этом в комментарии РИА «Новости» подтвердили представители администрации президента республики.

Указ об увольнении премьера подписал глава государства Садыр Жапаров. Обязанности председателя кабмина лягут на первого зампреда кабмина Адылбека Касымалиева.

Президент страны назначил Акылбека Жапарова на должность Председателя Кабинета министров в октябре 2021 года. В сентябре этого года он получил Орден Дружбы - за вклад в развитие партнерства и союзничества, укреплении дружественных связей между Россией и Киргизией.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил начальника Генштаба Виктора Гулевича от должности. Его уволили в запас по возрасту.

Киргизия Отставки
16 декабря 2024, 07:56
Британские СМИ узнали о самолетах с наличностью у Асада
РИА «Новости»
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Во время президентства Башара Асада Центральный банк Сирии отправлял в Москву несколько самолетов с миллионами долларов и евро наличными. Об этом сообщило издание Financial Times.

По информации источника, речь идет о периоде 2018–2019 годов, когда в стране был серьезный дефицит иностранной валюты.

«Несмотря на это, правительство Башара Асада переслало в Москву две тонны наличности номиналом купюр в 500 евро и 100 долларов. Эти деньги в сумме были эквивалентны 250 миллионам долларов», - отметили журналисты.

Ранее стало известно, что после падения режима Асада в Сирии за активами его семьи началась «охота». Общую стоимость имущества семьи бывшего главы Сирии оценили примерно в 12 миллиардов долларов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что решение о предоставлении Асаду убежища в России принял лично президент Владимир Путин.

Сирия Самолеты Россия
16 декабря 2024, 05:46
Вучич анонсировал начало переговоров с Россией и США из-за возможных американских санкций
РИА «Новости»
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Крупнейшая в Сербии нефтяная компания NIS может попасть под американские санкции. Сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу RTV заявил, что переговоры по данному вопросу со всеми заинтересованными сторонами начнутся уже в понедельник, 16 декабря.

Политик рассказал, что все участники переговорного процесса уже получили переданную США информацию по санкционному давлению в отношении сербской корпорации.

Вучич подчеркнул, что первостепенной задачей для него, как главы государства, остается обеспечение безопасности сербских граждан.

Ранее Вучич подтвердил , что NIS попадет под американские санкции. Это связано с тем, что 50% корпорации принадлежит «Газпром нефти», еще 6,15% - «Газпрому», Сербия владеет лишь 29,87%.

США Сербия Санкции Переговоры Газпром
16 декабря 2024, 03:13
Армения запретила въезд российскому политологу Миграняну
Unsplash
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Армянские власти закрыли въезд в республику известному российскому политологу и историку Андранику Миграняну. Об этом сообщила пресс-служба Союза армян России в официальном Telegram-канале.

По данным организации, политолог Мигранян собирался посетить могилы родителей. Он прилетел в ереванский аэропорт Звартноц. Здесь ученого остановили пограничники. После проверки документов ему отказали во въезде в Армению - притом, что Мигранян родился в Ереване.

Никаких причин такого решения погранслужба Армении не предоставила.

Андраник Мигранян - профессор МГИМО, кандидат исторических наук. Он также занимает должность председателя Научного совета стран СНГ. В 2006 - 2010-х годах историк входил в состав Общественной палаты Российской Федерации.

Власти Армении в 2022 году также запретили въезд в страну Маргарите Симоньян.

Армения Ученые СНГ

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