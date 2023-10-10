Власти Финляндии задумались о конфискации жилья россиян
Правительство Финляндии решило облегчить процесс изъятия недвижимости, принадлежащей россиянам. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация финская YLE со ссылкой на министра юстиции Леену Мери.
«Правительство стремится облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и акций в жилищных кооперативах», - заявила министр.
Российские владельцы недвижимости в Финляндии сталкиваются с проблемами при оплате налогов и счетов за жилье, так как переводы из российских банков не осуществляются. По данным правоохранительных органов, в последнее время участились случаи взыскания с российских владельцев недвижимости, отметил YLE.
По этой причине кабмин Финляндии собирается до 2027 года изменить законодательство в области владения недвижимостью. Возможно, финские власти решат перенять опыт Испании, где иностранный владелец недвижимости обязан иметь в стране банковский счет и контактное лицо.
В сентябре глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что западные санкции направлены, в том числе, против простых россиян. По словам дипломата, Запад должен показать гражданам России, что они «должны заплатить» за конфликт на Украине.
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал это заявление «хамским».