Власти Финляндии задумались о конфискации жилья россиян

Читайте нас в:

«Правительство стремится облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и акций в жилищных кооперативах», - заявила министр.

Российские владельцы недвижимости в Финляндии сталкиваются с проблемами при оплате налогов и счетов за жилье, так как переводы из российских банков не осуществляются. По данным правоохранительных органов, в последнее время участились случаи взыскания с российских владельцев недвижимости, отметил YLE.

По этой причине кабмин Финляндии собирается до 2027 года изменить законодательство в области владения недвижимостью. Возможно, финские власти решат перенять опыт Испании, где иностранный владелец недвижимости обязан иметь в стране банковский счет и контактное лицо.

В сентябре глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что западные санкции направлены, в том числе, против простых россиян. По словам дипломата, Запад должен показать гражданам России, что они «должны заплатить» за конфликт на Украине.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал это заявление «хамским».