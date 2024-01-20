Власти Фарерских островов нарушили договор в отношении российских рыбаков
Власти Фарерских островов нарушили условия подписанного в 1977 году соглашения о рыболовстве, не допустив российские суда в свои порты. Об этом РИА «Новости» заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
Дипломат указал, что автономный регион Дании взял курс на дискриминацию российских рыбаков. В ответ на эти действия Росрыболовство предложило ограничить ввоз морепродуктов с Фарерских островов.
«Сотрудничество с Фарерскими островами в сфере рыболовства может осуществляться только на основе взаимной выгоды», - пояснил Барбин.
По его словам, Россия не пойдет на уступки и не пожертвует интересами своих рыбаков.
Соглашение между страной и Фарерскими островами предусматривает квоту на вылов рыбы в Баренцевом море. Российские рыбаки получили аналогичную возможность в датских водах и право на перегрузку улова в портах островов.
Власти ежегодно продляют действие документа, что произошло и в конце 2023 года.
Датский эксперт Флемминг Сплидсбоэль предположил, что Россия может шпионить за Западом с помощью своего рыболовного флота у берегов Фарерских островов.