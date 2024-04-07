Власти Эстонии решили надавить на ЭПЦ из-за связей с Россией

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Причиной для этого послужило проведение 27 марта в Москве съезда Всемирного Русского Народного Собора и его итогового документа, который местная религиозная организация никак не прокомментировала.

Эстонский депутат от партии «Отечество» Ахти Калликорма посчитал это актом коллаборционизма и предложил лишить ЭПЦ недвижимого имущества.

«Арендатор (Эстонская православная церковь, которая взяла в аренду у государства 15 зданий сроком на 50 лет - прим. ред.) должен освободить помещения из-за недобросовестного поведения и прекратить здесь свою антиэстонскую деятельность», - заявил он.

Ранее представитель Эстонии в НАТО Юри Луйк выразил мнение , что страны Запада должны пойти на эскалацию конфликта на Украине, но «не заходить слишком далеко».