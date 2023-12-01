Власти Эстонии пригрозили депортацией принявшим гражданство РФ

По ее словам, если человек хочет стать гражданином России, то готов вступить в российскую армию в рамках мобилизации и в случае необходимости участвовать в противостоянии с украинскими военными.

«Это уже угроза безопасности Эстонской Республики и очень четкий сигнал, который эстонское государство не может игнорировать», - заявила Каллас.

Ранее телерадиокомпания ERR сообщила, что Эстония установила дополнительные железобетонные ограждения на пограничном пункте в Нарве, чтобы подготовиться к закрытию границы с Россией. Бетонные пирамиды закончили строить 16 ноября. Так власти отреагировали на попытку 19 беженцев из Сирии и Сомали проникнуть на территорию государства через восточную границу страны.