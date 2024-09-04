Власти Боливии сообщили о попытках госпереворота в стране

«Попытки все еще есть, мы не собираемся говорить, что на этом все действительно остановилось», - объяснила Соса.

Она добавила, что после переворота 2019 года властям было непросто восстановить конституционный строй. Пять лет назад погибли 36 человек, еще тысячи получили ранения, кого-то даже пытали. Глава МИД Боливии подчеркнула, что народ получил усвоил серьезный урок о том, что такое государственный переворот.

Одну из последних попыток смещения действующего президента предприняли в конце июня. Мятежников задержали, суд арестовал их.