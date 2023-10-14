Власти Болгарии усложнили транзит российского газа в Европу

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Согласно документу, импорт и транзит газа из России облагается сбором в размере 20 левов (примерно 10,76 доллара) за один мегаватт-час (около 100 кубометров).

Положения законопроекта вступают в силу с 13 октября.

Нововведение властей Болгарии усложнит транзит российского трубопроводного газа в европейские страны, указало указало агентство Bloomberg. Также оно может усилить напряженность на энергетическом рынке Европы, отмечается в статье.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не понимает логику Германии и стран Европы в вопросах закупки газа , ведь они делают только хуже своим экономикам и населению. Он отметил, что европейцы стали покупать американский СПГ, который на 30% дороже российского трубного газа. В итоге снизилась конкурентоспособность и упала рентабельность. Многие предприятия в следствии этого закрылись или приходят в плохое состояние.